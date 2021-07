Alegna Osorio gewinnt 2018 Bronze bei den Olympischen Jugendspielen, gilt nicht nur in Kuba als hoffnungsvolles Hammerwurf-Talent. Doch im April wird die 19-Jährige bei einem Unfall im Training am Kopf getroffen. Die Nachricht, dass sie nun verstorben ist, bewegt weltweit.

Wenn die Wurfdisziplinen in der Leichtathletik trainiert werden, gilt immer besondere Vorsicht. Egal ob Speer, Diskus, Kugel oder Hammer, die Gefahr ist groß, dass jemand schwer verletzt wird. Und im schlimmsten Fall kann es sogar tödlich enden - so wie es nun bei der kubanischen Hammerwerferin Alegna Osorio passiert ist. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde die 19-Jährige schon im April bei einem Unfall beim Training in Havanna schwer verletzt. Der Hammer eines Trainingskollegen traf Osorio am Kopf, verursachte schwerste Verletzungen. Wie nun bekannt wurde, ist das hoffnungsvolle Talent diesen nun erlegen.

"Wir teilen den unendlichen Schmerz mit ihrer Familie", schrieb der Präsident des kubanischen nationalen Sportinstituts, Osvaldo Vento, bei Twitter. Auch von den Olympischen Spielen gab es Anteilnahme am tragischen Schicksal, die amerikanische Hammerwerferin Gwen Berry zeigte sich vor dem Start der Leichtathletik-Wettbewerbe in Tokio schockiert von der Nachricht: "Ihrer Familie schicke ich Liebe in dieser schwierigen Zeit. Das ist so traurig."

Osorio galt als Nachwuchshoffnung des Inselstaates, der mit Yipsi Moreno schon eine Hammerwerferin hervorgebracht hat, die 2008 in Peking die olympische Goldmedaille gewinnen konnte und in den Jahren 2001, 2003 und 2005 auch bei den Weltmeisterschaften ganz oben auf Podium gestanden hatte. Die nun tragisch verstorbene Alegna Osorio nahm 2018 an den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires/Argentinien teil, belegte im dort ausgetragenen Format mit zwei kombinierten Wettbewerben den dritten Platz und gewann somit die Bronzemedaille. Bei den Panamerika-Spielen der U20 wurde sie im Jahr 2019 in San José/Costa Rica Vierte.