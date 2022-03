Extreme Schmerzen, Atemprobleme, Schwindel: Rafael Nadal verliert das Finale von Indian Wells mit großen körperlichen Problemen. Nun ist klar: Der Tennis-Superstar hat sich eine Fraktur des Rippenbogens zugezogen. "Das ist keine gute Nachricht", sagt der 35-Jährige.

Tennis-Profi Rafael Nadal hat sich eine Stressfraktur des linken Rippenbogens zugezogen. Der Spanier wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen, teilte er in Abstimmung mit seinem behandelnden Arzt in Barcelona, Dr. Angel Ruiz-Cotorro, mit. Bereits das Finale des Turniers in Indian Wells spielte Nadal demnach mit der Fraktur, die er sich offenbar im Halbfinale zugezogen hatte.

Der 35-Jährige hatte nach seiner Final-Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz über heftige Schmerzen und Atemprobleme geklagt. "Es ist sehr, sehr hässlich", hatte Nadal zu seiner da noch nicht näher definierten Verletzung im Rippenbereich gesagt, die ihm zufolge auch Schwindel verursachte: "Ich leide wirklich etwas und muss versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen."

Nun ist klar: Schnell wird es nicht gehen. "Das ist keine gute Nachricht und ich habe das nicht erwartet", schrieb Nadal bei Twitter. "Ich bin am Boden zerstört und traurig, denn nach einem so guten Saisonstart habe ich einen sehr wichtigen Teil des Jahres mit sehr guten Gefühlen und guten Ergebnissen erreicht." 20 Erfolge hatte er zuletzt hintereinander gefeiert, die Siegesserie durchbrach erst Fritz mit seinem 3:6, 6:7 (5:7).

Doch der Mallorquiner gibt sich kämpferisch: "Ich hatte schon immer diesen Kampf- und Überwindungsgeist, und ich werde nach meiner Genesung Geduld haben und hart arbeiten." Das Vorbereitungsturnier in Barcelona, das er bereits zwölfmal gewinnen konnte, wird aber voraussichtlich ohne ihn stattfinden, es startet am 18. April. Und auch für das absolute Highlight Nadals wird es eng: Die French Open beginnen am 22. Mai und dauern bis zum Finale am 5. Juni. Es ist das Lieblingsturnier Nadals. In Paris sammelte Nadal 13 seiner 21 Grand-Slam-Titel, seinen ersten im Jahr 2005, den bislang letzten 2020. In diesem Jahr könnte es mit einer Teilnahme für ihn sehr eng werden.

Erst bei den Australian Open hatte er sich im Januar nach einer schweren Fußverletzung zurückgemeldet - und wie. Mit dem Sieg hat er sich mit seinem 21. Grand Slam zum alleinigen Rekordsieger gekürt. Zudem gewann er die ATP-Turniere in Melbourne und in Acapulco. Erst in Indian Wells gab es die erste Niederlage der Saison für Nadal.