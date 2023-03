Mehr als ein Jahrzehnt lang prägt Eric Frenzel die Nordische Kombination. Der Sachse dominiert phasenweise in der Weltspitze, gewinnt unerreichte 18 Medaillen bei Weltmeisterschaften, holt dreimal Gold bei Olympia. Nun verkündet der 34-Jährige seinen Abschied vom aktiven Leistungssport.

Es ist Zäsur in der Nordischen Kombination: Der dreimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Eine entsprechende Erklärung gab der 34-Jährige am heutigen Donnerstag ab. "Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Planica habe ich meine 18. WM-Medaille gewinnen können; damit halte ich nun für eine Zeitspanne, deren Ende noch nicht bekannt ist, den Rekord in der Geschichte der Nordischen Weltmeisterschaften. Neben meinen Olympiasiegen, Gesamtweltcupsiegen und Medaillen bei Weltmeisterschaften selbst, war dies mein letztes sportliches Ziel", schrieb Frenzel.

Er ergänzte: "In Planica hatte ich international meine erste Medaille gewinnen dürfen, in Planica habe ich jetzt auch meine letzte Medaille entgegengenommen. Für mich hat sich im Tal der Schanzen ein Kreis geschlossen - der Kreis meiner sportlichen Karriere, die ich nun mit Abschluss der gegenwärtigen Saison beenden werde."

Frenzel bedankte sich bei seiner Familie, seinen Trainern und den Fans. "Ich werde dem Sport, insbesondere meiner geliebten Nordischen Kombination treu bleiben - die Zukunft wird zeigen, in welcher Form sich das vollzieht", so der Wintersport-Star.

Frenzel hatte sich 2014 in Sotschi sowie 2018 in Pyeongchang zum Olympiasieger von der Normalschanze gekrönt. Hinzu kommen einmal Olympia-Gold im Team-Wettbewerb sowie zwei Silbermedaillen und einmal Bronze bei Winterspielen. 18 WM-Medaillen, fünf Triumphe im Gesamtweltcup sowie zahlreiche Weltcup-Erfolge zieren ebenfalls seine beeindruckende Vita. Zuletzt hatte bereits Hermann Weinbuch nach dem letzten WM-Rennen bestätigt, dass er nach 27 Jahren als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer aufhört.