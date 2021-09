Wird Alba Berlin wieder Basketball-Meister? Bayern München hat was dagegen.

Der amtierende Basketball-Meister hat eine ganz schöne Veränderung hinter sich: Der Erfolgstrainer hat Alba Berlin verlassen, auch der Kapitän und weitere Stammspieler sind weitergezogen. Doch der Traum vom Titel-Hattrick lebt. Den wollen aber vor allem die Münchner zerstören.

Den Traum vom Titel-Hattrick mit Basketball-Meister Alba Berlin träumt Marco Baldi nur ganz leise. "Wir haben sowohl in der Euro League als auch in Deutschland übermächtige Gegner", unkte der Alba-Geschäftsführer vor dem BBL-Saisonstart. Zum dritten Mal in Folge dem reichen Bayern München die Trophäe zu stehlen, ist jedoch ein verlockender Gedanke.

Das ließ Baldi vor dem Liga-Auftakt am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaTV) gegen die Telekom Baskets Bonn auch in Ansätzen durchblicken. Selbstverständlich wolle Alba versuchen, "ganz, ganz oben zu stehen", doch die Meisterschaft sei nicht das einzige Ziel. "Es wäre vermessen zu sagen: Wir gehen ins Rennen und wenn wir nicht deutscher Meister werden, dann war es eine vergebene Saison", so Baldi.

Ein solches Anspruchsdenken gibt die Ausgangslage einfach nicht her. Verfügt Alba über einen Etat von rund zehn Millionen Euro, steuern die Bayern mittlerweile eher das Dreifache an. Dementsprechend namhaft verstärkten sich die Münchner. Die Neuzugänge Darrun Hilliard, Othello Hunter, Deshaun Thomas, Corey Walden, Augustine Rubit und Ognjen Jaramaz haben allesamt Euro-League-Erfahrung.

"Wichtige Figuren" haben das Team verlassen

Da kann Alba nicht mithalten. "Die setzen auf erfahrene Spieler, denen man nichts mehr beibringen muss", konstatierte Baldi, der einen anderen Weg geht. "Wir bauen das alles", so der Alba-Boss: "Und das braucht Zeit." Seit jeher integrieren die Berliner junge Eigengewächse wie der 20-jährige Malte Delow, den 21-jährigen Jonas Mattisseck oder Center-Talent Christopher Tilly mit gerade einmal 18 Jahren und holen zusätzlich gezielt Verstärkungen von außen - wie den letztjährigen MVP Jaleen Smith, der von den MHP Riesen Ludwigsburg kam.

Genau das war Alba Geheimrezept für hochansehnlichen Basketball und die beiden Meisterschaften 2020 und 2021. Die Aufgabe, dies zu wiederholen, wird aber nicht nur wegen der geringeren finanziellen Mittel etwas schwerer. Erfolgstrainer Aito Garcia Reneses ist genauso weg wie Point Guard Payton Siva und Kapitän Niels Giffey, der bei Euro-League-Rivale Zalgiris Kaunas eine neue Herausforderung suchte.

"Die, die gegangen sind, Aito, Niels, Peyton - das waren wichtige Figuren im Team", sagte Luke Sikma, der neue Kapitän, der "Berliner Morgenpost": "Ich musste mich tatsächlich erst daran gewöhnen, dass sie nicht mehr da sind." Den Job von Aito übernahm nun sein langjähriger Assistent Israel Gonzalez. "Er tritt in große Fußstapfen. Aber es gibt keinen Besseren als ihn, es zu versuchen", sagte Sikma.

Der Beginn der Mission könnte für Gonzalez etwas holprig werden, zuletzt fehlten ihm alle fünf Center inklusive Olympia-Fahrer Johannes Thiemann. Für das Bonn-Spiel ist lediglich der US-Amerikaner Ben Lammers (Bänderverletzung) eine Option. Doch ohnehin wolle der neue Coach "am Ende der Saison besser spielen als am Anfang". Erst dann wird der begehrte Meister-Pokal vergeben.