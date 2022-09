Basketball-Legende Dirk Nowitzki wird das EM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland live bei RTL begleiten. Der frühere Superstar bildet zusammen mit Kult-Kommentator Frank Buschmann ein Duo.

Dirk Nowitzki verfolgte die Spiele der Basketball-Europameisterschaft in Köln und Berlin bislang live in der Halle. Nun tritt er auch selbst in Aktion - und zwar am Mikrofon von RTL. Gemeinsam mit Kult-Kommentator Frank Buschmann und Moderatorin Laura Papendick wird die Basketball-Legende das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo - "The Greek Freak" begleiten.

Übertragen wird das Spiel ab 20.15 Uhr live bei RTL. Kommentieren wird die Partie Frank Buschmann, der Kult-Status genießt und elf Jahre nach seinem Abschied von der Basketball-Nationalmannschaft nun zurückkehrt zu alter Wirkungsstätte. Er begründete seinen Abgang damals damit, dass er zu sehr Anhänger der Jungs sei. "Sonntag habe ich noch geschrieben, es hat so ein wenig gejuckt beim Spiel gegen die Litauer", sagte er in einem Twitter-Video. "Leute, ich freue mich auf euch. Es ist ein Basketball-Fest!"

Nowitzki war vor dem Auftakt der deutschen Basketballer bei der Heim-EM in Köln geehrt worden. Sein Trikot wurde in einer feierlichen Zeremonie unter das Hallendach gezogen, seine Nummer 14 wird nie mehr vergeben. Der 153-malige Nationalspieler Nowitzki, der in seiner erfolgreichen Karriere WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005 holte, ist der erste Ehemalige, dessen Trikot der Deutsche Basketball Bund (DBB) "retired" hat. "Wenn es einer verdient hat, dann Du", hatte DBB-Präsident Ingo Weiss in seiner Rede gesagt.

"Herausragender, deutscher Sportmoment"

Das Viertelfinale des DBB-Teams wird derweil das erste Spiel der laufenden Europameisterschaft sein, das live im Free-TV zu sehen sein wird. RTL überträgt das Basketball-Spektakel live ab 20.15 Uhr aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena. "Die deutsche Mannschaft hat mit packenden Duellen eine spektakuläre Vorrunde bei ihrer Heim EM geboten und mit großem Teamgeist eine neue Euphorie um ihren Sport entfacht", sagte Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, in einer Mitteilung. "Gegen Top-Favorit Griechenland kommt es nun zum Schlüssel-Moment des Turniers, bei dem ganz Deutschland hautnah im Free-TV dabei sein kann." Der Kölner Sender einigte sich laut Mitteilung mit dem Rechteinhaber Telekom, der die Partie online überträgt, auf eine Sublizenzvereinbarung. "Vielen Dank an unsere Partner von Telekom, dass dieser herausragende, deutsche Sportmoment die größtmögliche Bühne bei uns bekommt!"

Nach den ersten Spielen des Turniers hatte Weiss die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dafür kritisiert, die deutschen Partien nicht live zu zeigen. Die Sender wiesen die Kritik zurück. "Ich freue mich sehr, dass RTL unser Viertelfinale live überträgt und damit einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt mit dabei zu sein", sagte Weiss nun. "Gleichzeitig geht mein Dank an unseren Medienpartner Magenta Sport für die Ermöglichung dieser Übertragung. Basketball mit der Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen zur besten Sendezeit: Das haben wir uns gewünscht und jetzt wünschen wir uns ein tolles Viertelfinale in der EuroBasket Arena in Berlin."