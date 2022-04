Bei den Spielen in Tokio krönt sich Laura Kenny zur erfolgreichsten Olympionikin der britischen Sportgeschichte. Danach aber beginnt für sie eine tragische Zeit. Auf den Triumph folgen eine Fehlgeburt und eine Eileiterschwangerschaft. Nun schildert die 29-Jährige ihren Weg zurück in den Sport.

Die erfolgreichste britische Bahnradsportlerin Laura Kenny hat eine schwere Zeit hinter sich: Nach den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr erlitt die 29-Jährige eine Fehlgeburt und eine Eileiterschwangerschaft, wie sie über ihren Instagram-Account mitteilte. Sie sei unmittelbar nach den Olympischen Spielen in Tokio schwanger geworden, verlor das Baby aber im November in der neunten Schwangerschaftswoche.

"Ich habe mich noch nie so verloren und traurig gefühlt. Es fühlte sich an, als ob ein Teil von mir weggerissen worden wäre", schrieb Kenny auf Instagram weiter. Im Januar kam dann der zweite Rückschlag: Die fünfmalige Olympiasiegerin war an Covid-19 erkrankt und fühlte sich auch nach der Erkrankung weiter schlecht - es sei eine Eileiterschwangerschaft festgestellt worden. Sie musste operiert werden.

"Angst ist nicht einmal annähernd das richtige Wort. Ich habe an diesem Tag ein Eileiter verloren. Ich habe immer gewusst, dass ich zäh bin, aber manchmal bringt einen das Leben an eine unerträgliche Grenze", schrieb Kenny. Die 29-Jährige ist mit ihrem 34 Jahre alten Teamkollegen Jason Kenny verheiratet, das Paar hat einen Sohn. Ohne diese beiden, schreibt sie weiter, hätte sie diese Zeit wohl nicht überstanden.

Zusammen mit Katie Archibald hatte Kenny in Tokio Gold in der Disziplin Madison gewonnen, einem Zweiermannschaftsfahren. Für die Ausnahmeathletin war es bereits die fünfte olympische Goldmedaille nach Erfolgen in Teamverfolgung und Omnium bei den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro. Damit ist sie zugleich die erfolgreichste Radsportlerin und erfolgreichste Britin der olympischen Historie.

Gemeinsam mit ihrem Mann, der dieselben Rekorde in Männerwettbewerben hält, bildet Kenny zudem das erfolgreichste Ehepaar bei Olympia, in dem beide Partner jeweils mindestens einmal Gold gewonnen haben. Zusammen kommen sie auf zwölfmal Gold und dreimal Silber. Aktuell startet Laura Kenny beim Nations Cup in Glasgow - von wo aus sie nun ihren schweren Weg zurück in den Wettkampfsport öffentlich machte.