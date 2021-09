Die überraschende Siegesserie des deutschen Tennisspielers Oscar Otte bei den US Open geht im Achtelfinale zu Ende. Der Qualifikant aus Köln scheitert in vier Sätzen an der Nummer 8 der Weltrangliste, dem Italiener Matteo Berrettini. Nach einem Sturz kann er den Schläger nicht mehr richtig halten.

Oscar Otte hat bei den US Open eine Sensation verpasst. Der 28 Jahre alte Kölner unterlag im Achtelfinale dem Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:6 und schrammte am ersten Viertelfinaleinzug seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier vorbei.

Der Weltranglisten-144. war als klarer Außenseiter in das Match gegangen und wäre mit einem Sieg der am niedrigsten eingestufte Spieler in der Runde der letzten Acht in New York seit Jimmy Connors 1991 gewesen. Im vierten Satz verletzte sich Otte bei einem Sturz an der Schlaghand und konnte unter Schmerzen die Niederlage nicht verhindern. Damit ist Alexander Zverev der einzige deutsche Viertelfinalist.

Schon zum Auftakt gegen Lorenzo Sonego und in der dritten Runde gegen Andreas Seppi war Qualifikant Otte auf Italiener getroffen und hatte mit dem Einzug in die Runde der besten 16 sein bisher bestes Ergebnis bei einem Majorturnier erreicht.

Klarheit über seine Verletzung gibt es noch nicht. Zur Pressekonferenz nach dem Spiel erschien er mit dickem Eisbeutel um die rechte Hand. "Die erste Blitzdiagnose vom Röntgen war erstmal ganz okay. Es war kein Bruch zu sehen", sagte Otte: "Aber die Ärzte meinten schon, dass ich in Deutschland zur Kontrolle auf jeden Fall ins MRT soll." Bei seinem Sturz war er unglücklich auf der Hand gelandet. "Es war vorbei danach, ich konnte den Schläger nicht mehr in der Hand halten", sagte Otte. Und: "Ich hoffe, dass es jetzt nichts Schlimmes ist mit der Hand, ich bald wieder spielen und ein bisschen auf der Welle reiten kann."