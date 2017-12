Sport

Kurz vor dem 17. Titel: Phil Taylor erreicht Finale der Darts-WM

Phil Taylor steht kurz vor dem großen Triumph: Der erfolgreichste Spieler der Darts-Geschichte bezwingt James Lewis und steht nun im Finale der Darts-WM.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel entfernt. Der 57-jährige Engländer schlug am Samstagabend den walisischen Überraschungsmann Jamie Lewis mit 6:1 und erreichte in London damit zum 21. Mal das Finale des wichtigsten Turniers der Welt.

Taylor tat sich in der Anfangsphase schwer, der krasse Außenseiter Lewis gestaltete die ersten vier Sätze ausgeglichen, ließ in den entscheidenden Phasen aber Chancen aus. Am Ende siegte Taylor deutlich.

"The Power" wird, unabhängig vom Ergebnis, nach dem Finale an Neujahr seine Karriere als Darts-Profi beenden und zukünftig nur noch bei Exhibitons antreten. Der erfolgreichste Spieler der Darts-Geschichte bezwang auf dem Weg ins Finale unter anderem den schottischen Weltranglistendritten Gary Anderson. Letztmals Weltmeister war Taylor im Jahr 2013. Der Engländer hat in seiner Karriere erst vier Endspiele verloren.

Taylors Finalgegner wird am späten Samstagabend zwischen Titelverteidiger Michael van Gerwen und dem englischen Newcomer Rob Cross ermittelt. Klarer Favorit im zweiten Halbfinale ist der Niederländer van Gerwen, gegen den Taylor 2013 seinen letzten WM-Titel gewann. Das Finale findet am Neujahrstag um 21 Uhr statt. Die WM im Alexandra Palace ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert.

Quelle: n-tv.de