In den sozialen Medien begeisterte er ein Millionenpublikum mit seinen spektakulären Fahrten. Der Drift-Szene des Rallyesports verschaffte er viel Aufmerksamkeit. Nun ist Ken Block bei einem Unfall gestorben.

Trauer um Ken Block: Der Rallye-Profi ist bei einem Unfall mit einem Schneemobil gestorben. Er war erst 55 Jahre alt. "Wir bedauern zutiefst, dass Ken Block heute bei einem Schneemobil-Unfall verstorben ist", teilte sein Team Hoonigan Racing bei Instagram mit: "Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone. Und vor allem ein Vater und Ehemann. Er wird unglaublich vermisst." Block hinterlässt seine Frau und drei Töchter.

Block war im US-Bundesstaat Utah mit einem Schneemobil laut Polizei auf einem steilen Abhang unterwegs, als das Gefährt umkippte und auf ihm landete. Er sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, heißt es. Und weiter: "Herr Block fuhr mit einer Gruppe, war aber allein unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die offizielle Todesursache wird vom staatlichen Gerichtsmediziner festgestellt werden."

Gefeierter Youtube-Star

Der US-Amerikaner war ein Revolutionär der Rallye- und Drift-Szene. Von seinen Fans wurde er für seine waghalsigen Stunts bejubelt. Seine Karriere begann er 2005, er nahm an der Weltmeisterschaft teil und gewann mehrere Wettbewerbe. Dreimal wurde er Vizemeister der amerikanischen Rallye-Meisterschaft und holte 16 Siege. In der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) trat er zwischen 2007 und 2018 bei 24 Rallyes an, sein bestes Ergebnis war Platz sieben bei der Rallye Mexiko im Jahr 2013. Auch bei der Rallyecross-Weltmeisterschaft nahm er mehrfach teil und fuhr zweimal unter die Top drei.

Bekannt war er vor allem für seine spektakulären Drift-Videos. Bei Instagram und Youtube war er ein gefeierter Star, die Videos seiner Fahrten bekamen Hunderte Millionen Klicks.

Einer der ersten Influencer für Auto-Fans

Insbesondere die Sportart Gymkhana, die ein Nischendasein fristete, brachte er einem Millionenpublikum nahe. Es handelt sich dabei um ein Geschicklichkeitsturnier, bei dem ein Parcours in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren ist. Die Fahrer wenden Drifttechniken an, um beispielsweise den Kurs mit Pylonen, Reifenstapeln und Strohballen zu bewältigen.

Block hatte früh das Potenzial der sozialen Medien erkannt und war einer der ersten Influencer für Auto-Fans. Er arbeitete dabei auch mit großen Autoherstellern wie Subaru, Ford sowie Audi und Porsche zusammen. Die Fahrzeuge seines Rennstalls Hoonigan können auch in der Video-Spielreihe Forza Motorsport/Horizon gesteuert werden. Auch er selbst hatte Auftritte in Videospielen.