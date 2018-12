Auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung nimmt Weltmeister Cross die nächste Hürde. In der dritten Runde bezwingt der 28-Jährige seinen Gegner aus Spanien deutlich, und kann sich somit immer noch das mit 2,8 Millionen Euro dotierte Preisgeld sichern.

Der Engländer Rob Cross darf bei der Darts-WM in London weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Der amtierende Champion besiegte am Sonntagabend in der dritten Runde Cristo Reyes aus Spanien klar mit 4:0 und steht damit im Achtelfinale des wichtigsten Darts-Turniers der Welt. Zuvor waren in Peter Wright, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock und Daryl Gurney schon zahlreiche Favoriten ausgeschieden.

Nach dem 1:4 von Max Hopp am Samstag gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen ist auch kein deutscher Spieler mehr im Turnier vertreten. Im "größten Match seiner Karriere", wie er es selbst formulierte, hatte der 22 Jahre alte Hesse dem dominanten Niederländer lange Zeit nichts entgegenzusetzen.

Erst nach drei Legs kam der beste deutsche Spieler besser in die Partie und steigerte sich so deutlich, dass er zeitweise mit van Gerwen auf Augenhöhe agierte. Doch im fünften Satz zog der beste Spieler der Welt das Tempo noch einmal an und verwandelte ein 2:0 in Legs in ein 3:2 zum Sieg. Hopp verpasste damit auch im sechsten Anlauf den Einzug ins Achtelfinale, den beim wichtigsten Darts-Turnier der Welt noch überhaupt kein Deutscher geschafft hat.