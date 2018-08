Sport

Peter-Michael Kolbe wird 65: Ruderlegende mit ewigem Olympia-Makel

Peter-Michael Kolbe hat in seiner Ruder-Karriere zahlreiche große Titel gesammelt. Der Makel des "ewigen Zweiten" haftet ihm dennoch an. Unvergessen sind seine Olympia-Duelle mit dem Finnen Pertti Karppinen - und eine aufsehenerregende Spritze.

Hin und wieder kehren die Erinnerungen an ruhmreiche Tage zurück. Vor allem dann, wenn Peter-Michael Kolbe seiner alten Leidenschaft nachgeht. Noch immer sitzt der fünfmalige Weltmeister häufig im Ruder-Einer - wenn möglich, viermal die Woche. Der Tag heute ist jedoch anderweitig verplant: für eine kleine Feier zu seinem 65. Geburtstag im Lübecker Freundeskreis. Der deutschen Öffentlichkeit ist Kolbe als "Mann im Skiff" bekannt. Als bisher einziger Einzel-Ruderer wurde er 1975 zum "Sportler des Jahres" gewählt. Diese Auszeichnung empfindet er nach seinem Karriereende als etwas Besonderes. "Das macht einen schon stolz, wenn man älter wird", sagte der Pensionär der Deutschen Presse-Agentur.

Obwohl Kolbe in den 70er und 80er Jahren fünf WM-Titel gewann, haftet ihm der Makel des ewigen Zweiten an. Drei Mal trat er bei Olympischen Spielen an, dreimal musste er sich mit Silber begnügen. Die Duelle mit dem Finnen Pertti Karppinen 1976 in Montreal und 1984 in Los Angeles gingen in die Ruderhistorie ein. Über diese Zweikämpfe will der gebürtige Hamburger auch heute nicht viele Worte verlieren: "Ohne ihn wäre ich erfolgreicher gewesen", kommentierte er trocken.

Diese beiden Niederlagen gegen Karppinen schmerzten mehr als die gegen den Hallenser Thomas Lange 1988 in Seoul. Vor allem die Bilder vom Finale aus Montreal sind unvergessen. Nach deutlicher Führung brach Kolbe auf den letzten Metern leistungsmäßig ein und musste Karppinen passieren lassen. Eine vor dem Finale verabreichte Spritze sorgte danach für großen Wirbel und soll die Niederlage mitverursacht haben. "Das war bis heute kein Doping", sagte der einstige Weltklasse-Skuller. Zu seinem Leidwesen ging die Injektion eines angeblichen Vitaminpräparates als Kolbe-Spritze in den Sprachgebrauch ein.

Der Bedeutungsabsturz des Ruderns

Nach seiner im Jahr 1989 beendeten Karriere wechselte Kolbe auf die Funktionärsebene und war von 1990 bis 1994 Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes. Bei der schwierigen Zusammenführung der beiden deutschen Verbände nach der Wiedervereinigung machte er sich nicht nur Freunde. Die schwindende Bedeutung seines Sports in den Medien stimmt ihn nachdenklich: "Früher war Leichtathletik bei den Olympischen Spielen das Topthema, danach kam Rudern. Heute ist das leider nicht mehr so."

Vielleicht könnte es helfen, wenn eine neue Skiff-Hoffnung in seine Fußstapfen tritt und dem Rudersport neben dem Deutschland-Achter mehr öffentliche Beachtung beschert. Der starke Auftritt von Oliver Zeidler Mitte Juli beim Weltcup-Finale in Luzern, bei dem der 21 Jahre Ingolstädter als Zweiter selbst die die ehemaligen Weltmeister Ondrej Synek (Tschechien) und Mahe Drysdale (Neuseeland) hinter sich ließ, wertete Kolbe als ermutigendes Signal: "Ich glaube, ich werde ihn mal anrufen. Vielleicht hat er ja Lust, sich von mir ein paar Tipps geben zu lassen."

Quelle: n-tv.de