Russische und belarussische Athleten dürfen bei den Paralympics an den Start gehen, das entscheidet das Internationale Paralympische Komitee. Anders als andere Verbände schließt das IPC die Nationen damit nicht aus. Jedoch müssen sie unter neutraler Flagge starten.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat sich trotz des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine gegen einen Ausschluss von Russland und Belarus von den 13. Winter-Paralympics entschieden. Dies teilte das IPC nach einer Sitzung am Mittwoch mit. Die Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung werden am Freitag in Peking eröffnet und dauern bis zum 13. März.

Die Athletinnen und Athleten der beiden Länder starten nach dem Beschluss des IPC neutral und unter paralympischer Flagge. Auch die Hymnen dürfen nicht gespielt werden. Beide Verbände werden zudem nicht im Medaillenspiegel berücksichtigt.

Zuvor hatten sich das Internationale Olympische Komitee (IOC), zahlreiche Fachverbände sowie die großen Fußballverbände FIFA und UEFA unter steigendem Druck zu einer harten Haltung gegen Russland und Belarus durchgerungen. Auch Friedhelm-Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), hatte schon im Vorfeld der IPC-Entscheidung vehement einen Ausschluss der beiden Länder von den Paralympics gefordert.

"Politische Neutralität und Unparteilichkeit"

Das IPC bringe seine Besorgnis und sein Mitgefühl für die ukrainischen Athleten und Bürger zum Ausdruck, hieß es laut Mitteilung weiter. Zudem teilte es "seine Freude darüber, dass die gesamte Delegation der ukrainischen Paralympischen Mannschaft heute sicher in Peking angekommen ist". Zudem sei man sich im Vorstand einig über eine "Verurteilung der Regierungen Russlands und Weißrusslands, die in der Woche vor der Eröffnung der Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking gegen die UN-Resolution verstoßen haben". Der Bruch des Waffenstillstands dürfe nicht ungestraft bleiben.

Doch das IPC sei zu "politischer Neutralität und Unparteilichkeit" verpflichtet. Betont wurde zudem in der Mitteilung "der unerschütterliche Glaube an die transformative Kraft des Sports". Das IPC müsse sich an die Regeln und Vorschriften des IPC-Handbuchs halten. "In dieser Hinsicht ist ein IPC-Mitglied derzeit nicht verpflichtet, die Einhaltung des Olympischen Friedens zu gewährleisten."