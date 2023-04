Im Rennen um die Meisterschaft kann der FC Arsenal eine peinliche Heimschlappe gegen den FC Southhampton gerade noch verhindern. Das Remis reicht aber nicht, um Verfolger Manchester City abzuschütteln, der noch zwei Spiele zu bestreiten hat.

Tabellenführer FC Arsenal hat im Titelrennen der englischen Premier League einen weiteren Dämpfer kassiert, sich mit großer Moral aber zumindest noch einen Punkt gesichert. Gegen das Schlusslicht FC Southampton mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap kam die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta dank eines späten Doppelschlags zu einem 3:3 (1:2), blieb aber im dritten Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Der Vorsprung auf Verfolger Manchester City beträgt vorerst fünf Punkte.

Carlos Alcaraz (1.) brachte die Saints nach nur 27 Sekunden in Führung. Der langjährige Arsenal-Profi Theo Walcott (14.) erhöhte für die Gäste. Die Gunners verkürzten durch das 15. Saisontor des Brasilianers Gabriel Martinelli (20.), der eingewechselte Duje Caleta-Car (66.) traf zum 1:3. Kapitän Martin Ödegaard (88.) und Bukayo Saka (90.) sicherten Arsenal in der spektakulären Schlussphase zumindest das Remis.

Titelverteidiger und Verfolger ManCity kann mit einem Erfolg im direkten Duell am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bis auf zwei Punkte an die Londoner heranrücken. Zudem hat der Bayern-Bezwinger, der am Samstag (17.45 Uhr/DAZN) im Halbfinale des FA Cups auf Zweitligist Sheffield United trifft, zwei weitere Nachholspiele in der Hand.