Ohne einen glorreicher Abschied gibt Mo Farah sein Karriereende im September bekannt: Bei seinem letzten Marathon läuft der Doppel-Olympiasieger in London so langsam wie noch nie. Anschließend ist er enttäuscht - und lässt seinen Gefühlen freien Lauf.

Großbritanniens Langstrecken-Held Mo Farah beendet nach dem Great North Run am 10. September im Norden Englands seine erfolgreiche Karriere. Das erklärte der doppelte Doppel-Olympiasieger nach dem London Marathon - seinem letzten Rennen über die 42,195 km. Der Great North Run gehört zu den bedeutendsten Halbmarathon-Läufen der Welt.

"Ich habe alles gegeben, aber mein Körper hat einfach nicht reagiert, und dann weißt du, wann es Zeit ist, Schluss zu machen", sagte Farah, der nach 2:10:28 Stunden als Neunter ins Ziel gekommen war, der BBC. Es war die langsamste Zeit seiner Karriere und er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Farah gab jedoch zu, dass es ohne die ständigen "Go on Mo!"-Rufe und das Läuten der Kuhglocken, die ihn anspornten, noch schlimmer hätte kommen können. "Wenn die Zuschauer nicht gewesen wären, hätte ich irgendwann aufgegeben", sagte er.

"Die Leute waren unglaublich"

"Sir Mo" hatte auf den Straßen von London einen "emotionalen Tag" erlebt: "Ein Teil von mir wollte weinen", sagte der 40-Jährige: "Die Leute waren unglaublich, selbst im Regen standen sie in den Straßen. Darum geht es, das hat mich während meiner Karriere so lange vorangetrieben." Er werde "dieses Gefühl vermissen", erklärte er und weil "London über die Jahre so großartig zu mir war", habe er unbedingt noch einmal in der englischen Hauptstadt laufen wollen, "um mich bei den Zuschauern zu bedanken".

Farah hatte den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio seinen Stempel aufgedrückt. Als erster Läufer seit dem legendären Finnen Lasse Viren (1972 und 1976) gewann er bei zwei Spielen in Folge jeweils Gold über 5000 und 10.000 Meter. Zudem wurde er auf diesen beiden Strecken insgesamt sechsmal Welt- und fünfmal Europameister.

Im vergangenen Juli hatte Farah außersportlich für Schlagzeilen gesorgt: In einer TV-Dokumentation gab er zu, dass sein ursprünglicher Name Hussein Abdi Kahin sei. Fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters im Bürgerkrieg seines somalischen Heimatlandes sei er illegal nach Großbritannien geschleust worden.