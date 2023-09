Amon-Ra St. Brown bleibt ein wichtiger Faktor im Angriffsspiel der Detroit Lions: In Woche zwei führt der Deutsch-Amerikaner sein Team in Sachen gefangene Yards an. Doch der Abend endet für den Passempfänger doppelt schmerzhaft.

Amon-Ra St. Brown sorgte für den ersten Touchdown der neuen NFL-Saison und mit seinen Detroit Lions für eine Sensation gegen Champion Kansas City (21:20). Und am zweiten Spieltag legte der deutsche Passempfänger mit einer starken Leistung nach - und erlebt doch einen überaus schmerzhaften Abend: Sechs Pässe fing St. Brown gegen die Seattle Seahawks für 102 Yards. Es war das siebte Spiel überhaupt, in dem der Passempfänger mehr als 100 Yards produzierte. Der Deutsch-Amerikaner, der seine dritte Saison in der spektakulärsten Football-Liga der Welt spielt, führte sein Team damit gegen die Seahawks an. Ein Touchdown gelang ihm jedoch nicht. Zu allem Übel verloren seine Lions eine dramatische Partie in der Overtime 31:37.

Und die Partie könnte für St. Brown noch ein Nachspiel haben, denn St. Brown brachte die Begegnung offensichtlich angeschlagen zu Ende, nachdem er im dritten Viertel nach einem Tackle am rechten Fuß und an der linken Wade behandelt werden musste. Danach kehrte der 23-Jährige zwar noch einmal für einige Plays aufs Feld zurück, wirkte aber gehandicapt.

Beim entscheidenden Spielzug des wilden Schlagabtauschs konnte der Passempfänger nur zuschauen - und wurde Zeuge, die wie Seahawks den entscheidenden Touchdown erzielten. Die Lions, die zwischenzeitlich hoch geführt hatten, hatten sich erst mit ablaufender Uhr mit einem Field Goal überhaupt in die Overtime gerettet. Die Lions meldeten derweil, ihr Passempfänger habe wegen Krämpfen aussetzen müssen. Das würde bedeuten, dass St. Brown am kommenden Sonntag beim Spiel der Lions bei den Atlanta Falcons wieder am Start wäre.

Auch die anderen deutschen Profis in der NFL verloren mit ihren Teams: Equanimeous St. Brown unterlag mit den Chicago Bears 17:27 gegen die Tampa Bay Buccaneers, die auch das zweite Spiel nach der Tom-Brady-Ära gewannen. St. Brown spielte in der Partie erneut keine Rolle in der Offensive. Der Stuttgarter Jakob Johnson unterlag mit den Las Vegas Raiders 10:38 bei den Buffalo Bills.