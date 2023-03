Mitfavoritin Konstanze Klosterhalfen kämpft bei der Hallen-EM in Istanbul um Gold über die 3000 Meter. Die 26-Jährige läuft zum Auftakt der Titelkämpfe in der Ataköy Athletics Arena als Siegerin ihres Vorlaufs ins Finale. Einen starken Auftritt hatte Majtie Kolberg im Vorlauf über 800 Meter.

Konstanze Klosterhalfen hat zum Auftakt der Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul ihre Titelambition stark untermauert. Die Freiluft-Europameisterin über 5000 Meter erreichte über 3000 Meter mit einem Start-Ziel-Sieg im Vorlauf in 8:53,50 Minuten das Finale. Die 26-jährige Leverkusenerin war ihren Rivalinnen zwischenzeitlich bis auf zehn Meter enteilt. Klosterhalfen hatte bei der Hallen-EM 2019 über 3000 Meter ebenso Silber gewonnen wie zwei Jahre zuvor über 1500 Meter. "Ich habe den Lauf genossen", sagte sie zufrieden. Auch die Tübingerin Hanna Klein gewann in 8:59,28 Minuten ihr Rennen und zog in den Endlauf am Freitag (18.15 Uhr).

Nach all den Trainingslagern in Südafrika oder Kenia hatte Klosterhalfen zuletzt die Zeit "zu Hause" genossen. Bei ihrer Familie im Rheinland sammelte das Lauf-Ass noch einmal Kraft für die Europameisterschaft. "Wie weit nach vorne es in Istanbul gehen kann, werden wir sehen", sagte Klosterhalfen: "Es ist wieder eine neue Situation, und ich freue mich auf die Herausforderung." Klosterhalfen ist mit ihren 8:34,89 Minuten von den deutschen Meisterschaften die Nummer eins der Meldeliste über 3000 Meter. Vielleicht fällt in Istanbul sogar ihr deutscher Rekord von 8:32,47 Minuten. "Ich weiß, dass da noch etwas drinsteckt", hatte sie im Vorfeld gesagt.

Klosterhalfen ist eine der wenigen großen deutschen Hoffnungen in Istanbul. Bei den bis Sonntag andauernden Titelkämpfen gehen auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sowie die Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech als Mitfavoriten in die Medaillenrennen.

Einen starken Auftritt hatte Majtie Kolberg im Vorlauf über 800 Meter. Mit einer persönlichen Bestzeit von 2:01,94 Minuten erreichte die 22 Jahre alte Mittelstreckenläuferin das Halbfinale. Kolberg war bereits bei der WM in Eugene und der EM in München jeweils ins Semifinale eingezogen. Hochsprung-Senkrechtstarterin Christina Honsel schaffte mit übersprungenen 1,91 Meter ebenfalls locker den Finaleinzug.

Eine weitere EM-Medaille unter dem Dach hat Dreispringer Max Heß im Visier. Dem Chemnitzer gelang mit 16,67 Meter die zweitbeste Qualifikationsweite. Olympiasieger Pedro Pichardo dürfte der 26-jährige EM-Dritte in der Halle von 2021, 2019 und 2017 kaum überflügeln können. Der Portugiese legte 17,48 Meter vor. Ins Kugelstoß-Finale kämpften sich Sara Gambetta mit 18,33 Meter und Julia Ritter (18,05).