Vier Stunden bis zum Sieg: Struff erkämpft sich Federer-Duell

Fünf Sätze braucht der deutsche Tennisprofi Struff - dann hat er seinen kroatischen Gegner in Wimbledon niedergerungen. Zum Lohn geht es nun gegen den achtmaligen Turniersieger. Weiter ist auch Julia Görges. Denn sie versteht sich selbst langsam.

Beim Tennisturnier in Wimbledon steht Jan-Lennard Struff vor einem grandiosen Centre-Court-Duell mit Topstar Roger Federer. Nach einem quälenden Fünfsatz-Krimi fordert der Davis-Cup-Spieler am Freitag den achtmaligen Wimbledonsieger heraus. Gegen den Kroaten Ivo Karlovic wendete der 28-jährige Sauerländer nach einem 0:2-Satzrückstand das drohende Aus noch ab und gewann nach beinahe vier Stunden mit 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 13:11.

Struff ließ sich auch von den 61 Assen des 2,11 Meter großen Karlovic nicht entnerven und wirkte von Anfang an fest entschlossen, seine Chance auf seinen ersten Drittrunden-Einzug bei einem der vier Grand-Slam-Turniere zu nutzen. Die ersten beiden Sätze verlor er, doch der Davis-Cup-Spieler biss sich wie schon gegen den Argentinier Leonardo Mayer zurück. Auf Außenplatz 15 mit Blick auf die Außenfassade des Centre Courts machte der 28-jährige Sauerländer am Ende nur einen Punkt (206) mehr als sein Gegner (205). Gegen Topstar Federer dürfte ihm ein Auftritt in dem Tennis-Stadion garantiert sein.

Die Weltranglisten-13. Julia Görges kämpfte sich mit etwas Mühe zu einem 6:2, 3:6, 6:2 gegen die Weißrussin Lapko und darf sich in ihrem ersten Drittrundenmatch auf den Rasenplätzen an der Church Road seit sechs Jahren vielversprechende Chancen ausrechnen. "So langsam verstehe ich, was für eine Qualität ich auf den Rasen bringen kann mit den Waffen, die ich habe", hatte die Bad Oldesloerin gesagt.

Für die gesundheitlich angeschlagene Andrea Petkovic endete dagegen ihr Zweitrunden-Match beim berühmten Rasenturnier im Südwesten Londons mit einem 4:6, 3:6 gegen die Belgierin Yanina Wickmayer.

Quelle: n-tv.de