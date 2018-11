Sport

Bittere Heimpleite mit LA Kings: Sturm geht bei Debüt als NHL-Trainer baden

Um seinen Traum von der NHL zu verwirklichen, kehrt Marco Sturm der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft den Rücken und heuert bei den Los Angeles Kings an. Dort startet er als Co-Trainer mit einem Heimspiel. Doch das erste Spiel endet in einem Debakel.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm hat bei seinem Einstand als Co-Trainer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen schlimmen Abend erlebt. Gegen die Toronto Maple Leafs unterlagen die von Sturm betreuten Los Angeles Kings klar mit 1:5 (1:2, 0:3, 0:0). Es war die dritte Niederlage der Kalifornier in Folge.

Erst wenige Stunden zuvor war Sturm nach seinem emotionalen Abschied vom Nationalteam beim Deutschland Cup in Krefeld in Los Angeles eingeflogen. "Es geht alles Schlag auf Schlag. Das Geschäft geht weiter", hatte Sturm vor seinem Blitz-Debüt gesagt. Gerade für ihn bleibt viel Arbeit: Sturm ist beim aktuell schlechtesten NHL-Team für die Offensive und das Powerplay zuständig. Über den Einstieg als Co-Trainer will sich der erfolgreichste Bundestrainer der Historie des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für einen Cheftrainerposten in der nordamerikanischen Profiliga empfehlen.

Sturms neuer Chef, Willie Desjardins, wird in Los Angeles offiziell nur als Interimscoach geführt. Etwas kurios ist die Konstellation aufgrund Sturms größtem Erfolg als Trainer bislang. Bei der Olympia-Sensation im Februar mit dem Gewinn der Silbermedaille fügte Deutschland dem großen Favoriten Kanada im Jahrhundertspiel im Halbfinale eine 3:4-Niederlage zu. Vor allem mit ihrem Offensivschwung entzauberte das DEB-Team damals den Gold-Favoriten. Kanadas Olympia-Coach damals: Willie Desjardins. "Damals sind später auch bei mir erstmals vor Freude Tränen geflossen", sagte Sturm über seinen größten Augenblick als Trainer.

Ab 2015 hatte Sturm die deutsche Mannschaft trainiert, seit Anfang November coacht der 40 Jahre alte deutsche NHL-Rekordspieler nun in Nordamerika. Bereits in seinem nächsten Spiel als Assistenzcoach der Kings trifft Sturm auf einen seiner Schlüsselspieler beim DEB. Am Freitag treten die Kings bei den Chicago Blackhawks mit Dominik Kahun - einem der Olympia-Silbergewinner - an.

