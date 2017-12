Sport

Darts-Duell der Ex-Weltmeister: Taylor trifft im Viertelfinale auf Anderson

Phil "The Power" Taylor zieht problemlos ins Viertelfinale ein. Für ihn geht seine letzte Darts-WM damit in die entscheidende Phase - denn in der nächsten Runde wartet mit Gary Anderson einer der Favoriten. Taylor könnte das letzte Match seiner Karriere bestreiten.

Der englische Rekordweltmeister Phil Taylor und der zweimalige Champion Gary Anderson aus Schottland treffen bei der Darts-WM in London nach ihren Achtelfinalsiegen im direkten Duell aufeinander (ab 21:45 Uhr im n-tv.de Liveticker).

Taylor, der nach den 25. Titelkämpfen der Professional Darts Corporation (PDC) seine Karriere beenden wird, gewann gegen seinen Landsmann und früheren Jugend-Weltmeister Keegan Brown 4:0. "The Power" würde gerne mit seinem 15. PDC-Titel abtreten und die rund 2,1 Millionen Euro Preisgeld einstreichen. Ein Durchschnitt von 101,34 Punkten bei drei Darts sowie 63 Prozent getroffene Doppelfelder beim Auswerfen untermauerten die starke Leistung des 57 Jahre alten Routiniers.

Vorjahresfinalist Anderson schaltete Steve West (England) 4:2 aus. Er hatte deutlich mehr Probleme, vergab beim Stand von 3:2 zwölf Matchdarts. Beim Checkout traf er nur 33 Prozent seiner Versuche.

Bereits vor der WM erklärte Anderson, dass das Turnier durch das Karriereende von Taylor eine besondere Note habe und er es lieben würde, ein letztes Mal im Ally Pally gegen ihn spielen zu dürfen. "Phil [Taylor] war ein absoluter Diamant für diesen Sport. Ohne Phil wäre Darts nichts, durch ihn ist der Sport auf der ganzen Welt durch die Decke gegangen. Youngsters haben eine Zukunft im Darts - nur wegen Phil Taylor. Deswegen verdanken wir alle ihm sehr viel", sagte Anderson bei "Spox".

Neben Taylor und Anderson treffen am Freitag im Viertelfinale auch Titelverteidiger Michael van Gerwen und Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld im Prestigeduell der niederländischen Stars aufeinander.

Quelle: n-tv.de