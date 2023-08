Holger Rune ist einer der aufregendsten Tennisspieler seiner Generation, doch bei den US Open wird der Däne das in diesem Jahr nicht mehr zeigen können: Der Weltranglistenvierte scheidet in der ersten Runde aus. Zuvor machte er deutlich, dass er die Bühne für sein Erstrundenmatch nicht mag.

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Tennis-Jungstar verlor zum Auftakt mit 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 gegen den Spanier Roberto Carballés Baena. Während der Partie ließ sich Rune im dritten Satz am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige hatte zuletzt bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Viertelfinale erreicht. Seit dem Rasen-Klassiker Mitte Juli hat er jedoch kein Match mehr gewonnen.

Die Ansetzung für die Partie gegen Carballés Baena auf Platz 5 abseits der großen Stadien in New York hatte Rune vorab spöttisch kommentiert. Bei X, vormals Twitter, veröffentlichte er einen Plan der Anlage und schrieb: "Falls ihr Court 5 finden könnt, das ist, wo ich mein erstes Match am Montag spielen werde."

In den Kommentaren unter dem schlecht gealterten Beitrag des Dänen sammelte sich nach der enttäuschenden Vorstellung schnell zahlreiche hämische Reaktionen: "Jetzt kannst du dich bei @usopen für die Begrenzung der Anzahl enttäuschter Fans, die diese miserable Show sahen, bedanken", schrieb ein Nutzer. "Glücklicherweise wurden viel bessere Spiele auf den Top-Plätzen angesetzt."

Parallel zur Begegnung Runes spielte der ehemalige US Open Champion Dominic Thiem gegen Alexander Bublik auf dem deutlich größeren Grandstand. Im vergangenen Jahr schickten die Veranstalter den Weltranglistenfünften Casper Ruud auf Platz 12 ins Turnier. Der Norweger, dreimaliger Grand-Slam-Finalist, rang kurz nach Runes Pleite den Außenseiter Emilio Nava auf Platz 17, dem größten der Nebenplätze weit ab der Stadien, nieder. Der 2022 an Nummer 9 gesetzte Andrey Rublev musste seinerzeit ebenfalls auf Platz 5 ran.