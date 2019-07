Dem deutschen Duo Clemens Wickler und Julius Thole gelingt bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg die Sensation: Das Team schlägt die großen Favoriten Anders Mol und Christian Sorum in drei Sätzen. Am Sonntag spielen die Deutschen um Gold.

Zehn Jahre nach dem Triumph von Julius Brink und Jonas Reckermann greifen die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler beim Heimspiel in Hamburg nach WM-Gold. Mit einer überragenden Leistung gewann Deutschlands Top-Duo am Rothenbaum im Halbfinale gegen die norwegischen Ausnahmekönner Anders Mol und Christian Sorum mit 2:1 (17:21, 21:16, 15:12) und hat Silber bereits sicher.

"Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist, da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte Wickler bei Sport1. "Wir sind cool geblieben, es ist einfach unglaublich. Die Massen schreien uns nach vorne, aufgeben ist einfach keine Option", sagte Thole. Im Endspiel am Sonntag (14 Uhr/ARD) warten nun Oleg Stojanowskij/Wjatscheslaw Krasilnikow (Russland), die sich 2:1 (21:13, 19:21, 15:11) gegen die US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb durchgesetzt hatten. Die bislang einzige Goldmedaille bei Weltmeisterschaften für ein deutsches Männerteam hatten Brink/Reckermann 2009 in Stavanger gewonnen. Gegen die Weltranglistenersten starteten der in Hamburg geborene Thole und der Starnberger Wickler mit viel Selbstbewusstsein. Die wenigen Stunden vor dem Duell hatten die beiden mit ihrem Trainerteam genutzt, um an einer Taktik gegen das derzeit dominanteste Duo zu feilen.

Angetrieben von über 12.000 begeisterten Zuschauern im Rothenbaumstadion gelang den Gastgebern im ersten Durchgang früh ein Break zur knappen Führung, auch wenn die "Vikings" mit ihren kraftvollen Angriffen die deutsche Annahme stark unter Druck setzten. Mit dem ersten längeren Ballwechsel erarbeiteten sich Mol/Sorum dann allerdings den entscheidenden Vorteil und holten das 1:0.

Im zweiten Satz drehte das deutsche Nationalteam richtig auf und zwang den Gegner in den Tiebreak. Auch ein weiterer Rückstand brachte Thole/Wickler dort nicht aus der Ruhe, Thole verwandelte den zweiten Matchball. Zuvor hatten die Deutschen im Viertelfinale das Generationen-Duell gegen die US-Amerikaner Philip Dalhausser/Nick Lucena souveränen mit 2:0 (21:18, 21:17) gewonnen und sich damit die Chance auf ihr erstes WM-Edelmetall verdient. Gegen das deutlich erfahrenere US-Duo zeigten der 22-jährige Thole und sein zwei Jahre älterer Partner Wickler bei regnerischen 16 Grad Celsius ihr ganzes Können und ließen sich auch von Rückständen nicht beirren. Blockspieler Thole lieferte sich mit Peking-Olympiasieger Dalhausser (39) ein spannendes Duell am Netz. Beide haben eine Körpergröße von 2,06 m, im Block hatte Thole trotzdem die Nase vorn.

Den Titel bei den Frauen sicherten sich die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes mit einem 2:0 (23:21, 23:21) gegen Ex-Weltmeisterin April Ross und Alexandra Klineman (USA). Es war die erste WM-Medaille für Kanada überhaupt. Zudem sicherten die beiden ihrem Land einen Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.