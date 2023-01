Gute Nachrichten von Damar Hamlin: Der Football-Star erholt sich schnell von seinem Herzstillstand und verfolgt das Spiel seiner Buffalo Bills bereits wieder aus der digitalen Nähe. Tom Brady verliert zwar, darf aber dennoch jubeln. Ebenso die Miami Dolphins.

Footballprofi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat nur eine Woche nach seinem Herzstillstand beim NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals aus dem Krankenhaus zugesehen, wie sein Team durch ein 35:23 gegen die New England Patriots den zweiten Platz in der AFC sicherte. Der 24-Jährige veröffentlichte Bilder vom Krankenbett und war im Vorfeld der Partie per Video-Telefonat "live am Spielfeldrand" zu sehen. "GameDay ... Es gibt nichts, das ich mehr will, als mit meinen Brüdern aus diesem Tunnel zu laufen", schrieb Hamlin bei Twitter.

Seine "Brüder" lieferten ihrem Safety ein Spektakel. Nyheim Hines trug als erster Spieler seit 2010 zwei Kickoffs zu Touchdowns in die gegnerische Endzone und somit maßgeblich dazu bei, dass die Patriots zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Playoffs verpassen.

Quarterback-Superstar Tom Brady brach derweil trotz der überraschenden 17:30 (17:10)-Niederlage seiner Tampa Bay Buccaneers bei den Atlanta Falcons einen weiteren Fabel-Rekord: Mit 490 angekommenen Pässen in einer Saison übertraf er seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2021 um fünf Pässe. Bradys "Bucs" hatten sich bereits in der Vorwoche für die Playoffs qualifiziert - mit einer nun negativen Bilanz von acht Siegen und neun Niederlagen. In der ersten Playoff-Runde trifft Tampa Bay auf die Dallas Cowboys.

Die Miami Dolphins haben sich derweil dank eines 11:6-Sieges gegen die NY Jets zum ersten Mal seit sechs Jahren für die Playoffs der NFL qualifiziert. Die Dolphins profitierten von der zeitgleichen Niederlage der Patriots und sicherten sich so das letzte Playoffs-Ticket in der AFC. Neben den Patriots verpassten auch die Pittsburgh Steelers den Sprung in die Playoffs. Der 28:14-Sieg gegen die Cleveland Browns war wegen des Dolphins-Ergebnisses am Ende wertlos.