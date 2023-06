Die NFL trauert: Bei einem Badeunglück stirbt der ehemalige Quarterback Ryan Mallett in Florida. Der 35-Jährige hatte unter anderem für die New England Patriots gespielt. Football-Legende Tom Brady und Startrainer Bill Belichick drücken ihr Beileid aus.

Der ehemalige NFL-Quarterback Ryan Mallett starb am Dienstag (Ortszeit), nachdem er offenbar in der Nähe eines Strandes in Florida ertrunken war. Das teilte das Okaloosa County Sheriff's Office in einer Pressemitteilung mit. Die Rettungskräfte wurden am Nachmittag zu einem Strand im Ort Destin gerufen, weil eine Gruppe von Menschen im Wasser darum kämpfte, ans Ufer zu gelangen, heißt es in der Mitteilung. Der 35-jährige Mallett wurde unter Wasser gezogen und atmete nicht mehr, als die Rettungsschwimmer ihn herauszogen, so das Büro des Sheriffs. Er starb anschließend in einem örtlichen Krankenhaus.

Mallett war ein College-Star bei den Arkansas Razorbacks, bevor er 2011 in der dritten Runde von den New England Patriots gedraftet wurde. Er verbrachte sieben Jahre in der NFL bei den Patriots, Houston Texans und Baltimore Ravens. Der ehemalige Quarterback spielte in 21 Partien und sammelte 1.835 Passing Yards, neun Touchdown-Pässe und zehn Interceptions. Seine Karriere endete im Jahr 2017.

Brady: "Danke für alles Ryan"

"Wir sind sehr traurig über den Verlust von Coach Ryan Mallett", schrieb White Hall, der Schulbezirk in Arkansas, in dem Mallett zuletzt High-School-Football trainiert hatte, in einem Beitrag auf seiner Website. "Coach Mallett war ein geliebter Trainer und Pädagoge. Wir bitten Sie, seine Familie, sein Team, seine Schüler, seine Trainerkollegen und die Mitarbeiter des White Hall School District in Ihren Gebeten zu bedenken."

"Wir sind schockiert und traurig über das Ableben von Ryan Mallett", teilte das Arkansas Football-Programm in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung mit. "Er war eine Razorback-Legende mit überlebensgroßem Talent und einer Persönlichkeit, die ihresgleichen sucht. Er hat unser Programm zu einigen der besten Momente der jüngeren Vergangenheit geführt. Jeder, der ihn kannte, wird ihn vermissen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Mutter Debbie und seiner erweiterten Familie." Mallett warf in Arkansas in zwei Spielzeiten für 7.493 Yards und 62 Touchdowns. 2009 führte er die Razorbacks zum Sieg im Liberty Bowl, für den er als Offensive-MVP ausgezeichnet wurde. Bei der Abstimmung für die Heisman Trophy 2010, die Auszeichnung für den besten Spieler im College Football in den Vereinigten Staaten, belegte er den siebten Platz.

Die New England Patriots wählten Mallett im NFL-Draft 2011 an Position 74 aus. Trainer Bill Belichick sagte damals über den Backup von Superstar Tom Brady: "Wir hatten einfach das Gefühl, dass er ein guter Spieler ist. Er hat überall gewonnen, wo er war - High School, College. Es ist beeindruckend, mit ihm zu sprechen." In einer Erklärung am Dienstag sagte Belichick, er sei "extrem traurig über Ryans tragisches Ableben" und sprach seine Gedanken und Gebete an Malletts Familie "und die vielen Menschen, deren Leben er berührt hat". Brady schrieb in einem Social-Media-Post: "Wir haben einen großartigen Mann verloren. Danke für alles Ryan."