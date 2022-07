Tadej Pogacar präsentiert sich in der ersten Woche der Tour de France gnadenlos: Der Vorjahressieger kontert jeden vorsichtigen Angriff gnadenlos, der Slowene fährt mit zwei Etappensiegen im Rücken schon wieder im Gelben Trikot. Kopfzerbrechen bereiten ihm mehr die Fans als seine Gegner.

Nach der Corona-Infektion eines Teamkollegen sorgt sich der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar um die Sicherheit vor einer Ansteckung. Vor allem die Nähe zu den Fans während einer Etappe sieht er als Gefahrenquelle. "Jeden Tag schreien einen die Leute an den Anstiegen an, was ich mag. Aber es steigert die Wahrscheinlichkeit, sich mit Viren anzustecken", sagte der Slowene.

Am Samstag musste sein Helfer Vegard Stake Laengen wegen eines positiven Tests aufgeben. Pogacar hofft, dass das Virus nicht in der Team-Blase ist und der Norweger sich tatsächlich durch einen Fan angesteckt hat. "Ich hoffe, dass es das war und wir bis zum Ende sicher sind."

Als unsichtbaren Rivalen sieht der Spitzenreiter der Rundfahrt Corona nicht. "Covid ist kein Rivale. Es ist nur ein Virus, das Dinge beeinflussen und eine Tour ruinieren kann", sagte Pogacar. Rivalen seien Fahrer von Teams wie Jumbo und Ineos. Der 23-Jährige gab sich optimistisch, dass sein UAE-Team auch mit sieben Fahrern noch stark genug sei.

Nachdem vor dem Start der Tour sechs Profis aufgrund von positiven Tests zurückziehen mussten, war es im größten Radrennen der Welt lange ruhig. Am Samstagmorgen wurde dann neben Laengen auch der Franzose Geoffrey Bouchard von der Mannschaft AG2R positiv getestet. Bei den Ausgaben 2020 und 2021 hatte sich der Tour-Tross strikt isoliert und in einer eigenen Blase bewegt. Das Konzept funktionierte, es gab keinen Positiv-Fall.

Seit dieser Saison hat der Weltverband UCI die Regeln wieder gelockert. Viele Teams testen freiwillig, um Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen. Die nächsten verpflichtenden Tests stehen erst am Ruhetag am Montag an. Ein positiver Corona-Befund bedeutet in dieser Saison nicht mehr zwingend den Ausschluss eines Fahrers, wenn die Virenlast gering ist und er symptomfrei ist. Bei der einwöchigen Tour de Suisse mussten im Vorfeld der Tour wegen einer Corona-Welle mehr als 40 Fahrer vorzeitig aussteigen.