Der US-Sport protestiert derzeit so geschlossen wie nie gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ausgegangen waren die Aktionen von der NBA. Die bekommt von US-Präsident Trump nun eine Breitseite. Und der Stabschef des Vizepräsidenten wird ausfällig.

Nachdem Playoff-Spiele der NBA aus Protest gegen Polizeigewalt gegen schwarze US-Amerikaner abgesagt wurden, hat US-Präsident Donald Trump eine Politisierung der Basketball-Profiliga kritisiert. "Sie sind wie eine politische Organisation geworden. Ich denke nicht, dass das gut für den Sport oder für das Land ist", sagte Trump am Donnerstag in Washington. Er wisse nicht viel über den Protest in der NBA, sagte er zugleich. Aber er wisse, dass ihre TV-Quoten "sehr schlecht waren", weil die Leute der NBA etwas überdrüssig geworden seien. Marc Short, Stabsleiter von US-Vizepräsident Mike Pence, hatte die Proteste bei "New Day" auf CNN als "dämlich und absurd" bezeichnet.

In den vergangenen Tagen hatte es in den USA Proteste nach den Schüssen in den Rücken eines schwarzen Amerikaners bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin gegeben. Die Spieler des ebenfalls aus Wisconsin stammenden Teams Milwaukee Bucks boykottierten am Mittwoch aus Protest ihr Playoff-Spiel und lösten damit eine Protestwelle im US-Sport aus: Auch in anderen großen Profiligen wurden Spiele abgesagt, zuletzt hatte sich die Eishockey-Liga NHL angeschlossen.

Der schwarze NHL-Profi Ryan Reaves von den Vegas Golden Knights sagte: "Das hier ist eine viel stärkere Botschaft als alles, was ein oder zwei Spieler auf dem Eis machen könnten. Das Gespräch hat angefangen mit weißen Spielern von anderen Teams, die sprechen wollten. Das ist stark." Die Liga erklärte: "Die NHL unterstützt die Entscheidung und wird die vier Duelle am Samstag nachholen sowie den Zeitplan entsprechend anpassen."

"Jetzt ist nicht die Zeit für Stille"

Beim Tennis-Masters-Turnier in New York wurden alle für Donnerstag geplanten Matches verschoben, nachdem die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka angekündigt hatte, zu ihrer Halbfinal-Partie nicht antreten zu wollen. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen der Damen-Profitour entschloss sich Osaka später, doch noch anzutreten. "Sie haben angeboten, alle Spiele zu verschieben und ich denke, das hat der Bewegung bereits viel Aufmerksamkeit gebracht."

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden zeigte sich anders als Trump tief beeindruckt von den Sportlern. "Dieser Moment erfordert moralische Führung. Und diese Spieler antworteten, indem sie aufstehen, ihre Stimme erheben und ihre Plattform für das Gute nutzen", schrieb Biden bei Twitter: "Jetzt ist nicht die Zeit für Stille." Trumps Vorgänger Barack Obama lobte die Spieler ebenfalls: "Ich preise die Spieler der Bucks, die einstehen dafür, woran sie glauben, Trainer wie Doc Rivers und die NBA und WNBA dafür, ein Zeichen zu setzen. Es wird all unsere Institutionen brauchen, um für unsere Werte einzustehen."

Tags zuvor hatte der hoch angesehene Trainer der Los Angeles Clippers, Doc Rivers, seinen Schmerz und seine Wut zum Ausdruck gebracht: Er selbst wolle einfach nur Trainer sein, werde aber auch ständig an seine Hautfarbe erinnert. "Wir sind diejenigen, die Angst haben müssen. Wir sind diejenigen, die mit jedem schwarzen Kind reden müssen. Welcher weiße Vater muss seinem Sohn sagen, dass er vorsichtig sein muss, wenn man angehalten wird? Wir wurden gehängt, wir wurden erschossen. Wir sind diejenigen, denen es verwehrt wird, in bestimmten Gemeinden zu leben. Es ist für mich erstaunlich, warum wir dieses Land weiterhin lieben und dieses Land uns nicht zurück liebt."