Jokic macht's, Kritik an Irving

Jokic macht's, Kritik an Irving US-Stars schauen bei MVP-Wahl nur noch zu

(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der Serbe Nikola Jokic ist 27 Jahre alt. Der NBA-Profi füllt die Seiten seiner Biografie und beugt für die Zeiten vor, in denen er "alt, fett und mürrisch" sein wird. Bei einer historischen Wahl wird er erneut zum wertvollsten Spieler der besten Basketball-Liga der Welt gekürt.

Nikola Jokic ist zum zweiten Mal hintereinander zum wertvollsten Spieler der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden. Der 27 Jahre alte serbische Superstar von den Denver Nuggets erhielt bei der prestigeträchtigen Wahl unter 100 internationalen Sportjournalisten 875 Punkte und verwies Joel Embiid (706 Punkte/Philadelphia 76ers) und Giannis Antetokounmpo (595/Milwaukee Bucks) auf die Plätze zwei und drei.

"Jetzt denke ich nicht über die Auszeichnungen nach. Aber wahrscheinlich werde ich mich daran erinnern, wenn ich alt, fett und mürrisch bin. Und ich werde es meinen Kindern erzählen", sagte Jokic.

Der 2,11 Meter große Center, der in dieser Saison für die bereits ausgeschiedenen Nuggets durchschnittlich 27,1 Punkte pro Spiel gemacht, 13,8 Rebounds geholt und 7,9 Vorlagen gegeben hatte, ist der zweite Europäer und der 15. Spieler in der Geschichte der NBA, der mehrere MVP-Auszeichnungen gewonnen hat. Zuletzt war dieses Kunststück Antetokounmpo gelungen, der die Auszeichnung in den Jahren 2019 und 2020 abgeräumt hatte.

In diesem Jahr kommen die Top 3 der Wahl erstmals allesamt nicht aus den USA. Jokic ist Serbe, Embiid kommt aus Kamerun, Antetokounmpo aus Griechenland. Bestplatzierter US-Profi ist Devin Booker (216 Punkte) von den Phoenix Suns auf Platz vier, auf Rang fünf landete der Slowene Luka Doncic (146/Dallas Mavericks).

Irving vor Brooklyn-Abschied?

Unterdessen könnte Basketball-Topstar Kyrie Irving die Brooklyn Nets nach dem frühen Aus in den NBA-Playoffs verlassen. Das deutete General Manager Sean Marks am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. "Es wäre jetzt unfair von mir, den aktuellen Stand zwischen Kyrie und uns zu kommentieren. Aber um ganz offen zu sein, er muss für sich selbst einige Entscheidungen treffen", sagte Marks.

Er ergänzte: "Wir gucken nach Spielern, die gerne hier und Teil von etwas Größerem als sie selbst sein wollen, die selbstlos spielen, die Team-Basketball spielen und die verfügbar sind. Das gilt nicht nur für Kyrie, sondern für alle."

Der 30 Jahre alte Irving hatte große Teile der Saison verpasst, weil er sich nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Erst im Januar konnte er sein Saison-Debüt geben, durfte zunächst aber nur auswärts auflaufen. Irving absolvierte in der abgelaufenen regulären Spielzeit damit lediglich 29 Partien, die Nets scheiterten in der ersten Playoff-Runde mit 0:4 an den Boston Celtics. Irvings Vertrag läuft aus, er besitzt eine Spieler-Option auf eine Verlängerung, die ihm 36,5 Millionen Dollar einbringen würde. Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James gelten nach den verpassten Playoffs als potenzieller Interessent für Irving.