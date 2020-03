Der Druck auf das Internationale Olympische Komitee wächst: Nach der Absage Kanadas für die Olympischen Sommerspiele in Tokio äußert nun der US-Verband Bedenken wegen der Coronavirus-Krise. Eine Verschiebung sei "am vielversprechendsten", heißt es.

Das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) hat seine Meinung geändert und nach einer Umfrage unter seinen Athletinnen und Athleten eine Verschiebung der Sommerspiele als "am vielversprechendsten" bezeichnet. Damit ist die Gruppe derjenigen, die sich wegen der Coronavirus-Pandemie offiziell kritisch gegenüber einer Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Sommer äußern, um ein schwergewichtiges Mitglied gewachsen.

1780 Sportlerinnen und Sportler haben nach USOPC-Angaben an einer Umfrage teilgenommen und ihre Sorgen in der derzeitigen Situation zum Ausdruck gebracht. Die wichtigste Schlussfolgerung sei, dass "selbst wenn die signifikanten Sorgen um die Gesundheit bis zum Sommer gelindert werden könnten, die enormen Unterbrechungen im Trainingsumfeld, bei Dopingkontrollen und den Qualifikationen in keinem zufriedenstellenden Maß überwunden werden können", hieß es in der auf der Homepage veröffentlichten Stellungnahme. Bisher ist die Austragung der Olympischen Sommerspiele für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August terminiert.

Zuvor hatten sich bereits die amerikanischen Verbände der Leichtathleten, Turner und Schwimmer für eine Verschiebung der Olympischen Spiele ausgesprochen. Noch am Freitag war das USOPC der Linie des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gefolgt und hatte gesagt, bis zu den Sommerspielen sei noch viel Zeit und es gebe keinen Grund, jetzt schon über eine Verschiebung zu sprechen. Das IOC hatte sich nach langem Zögern erst am Sonntag eine Frist von vier Wochen gesetzt, um über eine Verschiebung zu entscheiden. Kurz darauf hatte Kanadas Olympisches Komitee (COC) den Druck auf das IOC weiter erhöht und als erstes Land bekannt gegeben, dass man in diesem Sommer wegen der Corona-Krise auf eine Entsendung von Sportlern verzichten werde.