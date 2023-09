Zwei Tage nach der Schlappe gegen Litauen zeigen sich die Basketballer der USA bestens erholt und demontieren völlig entfesselt die italienische Nationalmannschaft. Nun könnte es zu einem vorweggenommenen Endspiel kommen.

Top-Favorit USA ist in eindrucksvoller Manier ins Halbfinale der Basketball-WM eingezogen und wäre dort der Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Der fünfmalige Weltmeister demontierte Italien im Viertelfinale in Manila mit 100:63 (46:24). In der Vorschlussrunde am Freitag würde das Team von Trainer Steve Kerr auf die Deutschen treffen, falls jene ihr Duell mit Lettland am Mittwoch (10.45 Uhr MESZ/MagentaSport) gewinnen. Eine Art vorgezogenes Finale nach den bisher gezeigten Leistungen im Sommer und bei der WM.

Mikal Bridges war vor 9764 Fans in der Mall of Asia Arena mit 24 Punkten bester Werfer der US-Amerikaner, die auf den Philippinen ohne die Superstars wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant antreten. "Es war wichtig, nach dem letzten Spiel so zurückzukommen", sagte Bridges nach der Partie mit Blick auf die Zwischenrunden-Pleite gegen Litauen. Das Halbfinale gegen Deutschland oder gegen Lettland werde ein "dogfight", also "ein harter Kampf", so der US-Profi. Nach dem enttäuschenden siebten Platz bei der WM 2019 in China trachten die USA nach Wiedergutmachung. Gleichzeitig könnten sie sich zum alleinigen Rekordchampion krönen. Aktuell kommt auch das nicht mehr existente Jugoslawien auf fünf Titel.

Die USA und Deutschland hatten erst vor knapp drei Wochen in Abu Dhabi gegeneinander gespielt. Damals gewannen die USA mit 99:91, obwohl die Deutschen zwischenzeitlich mit 16 Punkten Unterschied geführt hatten.

Bereits einige Stunden vor den US-Amerikanern war Serbien auch ohne NBA-Superstar Nikola Jokic ins Halbfinale gestürmt. Das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic gewann sein Viertelfinale gegen Litauen in dominanter Art und Weise mit 87:68 (49:38). In der Vorschlussrunde fordern die Serben auf den Gewinner des Duells zwischen Kanada und Slowenien um Ausnahmekönner Luka Doncic, das am Mittwoch (14.30 Uhr MESZ/MagentaSport) nach dem deutschen Spiel ansteht. Jokic hatte vor dem Turnier in Asien abgesagt, weil er sich nach dem Gewinn der NBA-Meisterschaft mit den Denver Nuggets ausgelaugt fühlte.