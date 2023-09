Die großen Favoriten Frankreich und Australien sind bei der Basketball-WM schon raus. An einem Sonntag der Endspiele folgt entweder der Weltmeister oder ein hoch gehandeltes NBA-Starensemble. Das hat auch mit einem spektakulären Auftritt von Ulms Spielmacher zu tun.

Der 1,78 Meter kleine Brasilianer wurde zum Größten. Mit einem spektakulären Basketball-Auftritt hat Ulms Meister-Spielmacher Yago dos Santos sein Land einen riesigen Schritt in Richtung Viertelfinale gebracht - und Weltmeister Spanien sowie die hoch gehandelten Kanadier an den WM-Abgrund. "Ich wollte dieses Match gewinnen - für mich, für mein Leben und für Brasilien", sagte Yago am Freitagabend nach dem sensationellen 69:65 über die mit NBA-Stars gespickten Kanadier.

Profis wie Shai Gilgeous-Alexander oder Dillon Brooks sieht sich Yago sonst nachts in der NBA an - in Jakarta narrte er sie mit zwei spielentscheidenden Körben in der packenden Schlussphase. "Shai ist ein All Star. Ich habe während der Partie mit ihm gesprochen und ihm gesagt: Ein sehr gutes Spiel, genieß es", erzählte Yago. Der Spielmacher (acht Punkte und zehn Assists) sowie Bruno Caboclo (19 Punkte, 13 Rebounds) waren als eingespieltes Duo maßgeblich verantwortlich für den Coup. Beide Profis haben den deutschen Meister Ratiopharm Ulm aber in diesem Sommer nach dem Meistertitel verlassen.

Für Spanien und Kanada ist der Druck nun enorm. Ihnen droht das gleiche Schicksal, das den Olympia-Zweiten Frankreich und den Olympia-Dritten Australien bereits ereilt hat: Das WM-Aus noch vor der Endrunde. Nur der Sieger des direkten Duells am Sonntag (15.30 Uhr/Magentasport) schafft es nach Manila. Das andere Viertelfinal-Ticket machen zuvor (11.45 Uhr) die beiden Außenseiter Brasilien und Lettland unter sich aus. Auch Mitfavoriten wie Serbien und Italien müssen am letzten Spieltag um einen Platz im Viertelfinale kämpfen.