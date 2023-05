Bitterer Knockout: Aufsteiger Ungarn steigt bei der WM in Finnland und Lettland nach einem Eishockey-Krimi direkt wieder ab. Das Team des Amerikaners Kevin Constantine verliert das entscheidende letzte Vorrundenspiel in der Gruppe A gegen Österreich nach Penaltyschießen.

Ungarn steigt als zweite Nation nach Slowenien bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland in die B-Gruppe ab. Österreich gewann in Tampere das entscheidende Duell der Gruppe A gegen Ungarn 4:3 (1:2, 2:1, 0:0) nach einem Krimi mit Penaltyschießen und bleibt damit erstklassig. In der Gruppe B im lettischen Riga stand Slowenien bereits als Absteiger fest. Beide Nationen werden im kommenden Jahr bei der nächsten WM in Tschechien durch Großbritannien und Polen ersetzt.

Die Ungarn, tags zuvor gegen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit 2:7 unterlegen, führten nach 25 Minuten mit 3:1, kassierten in einer wilden Partie aber noch den Ausgleich. Weder in der regulären Spielzeit, noch in der Overtime gelang einem Team der Lucky Punch. Den entscheidenden Penalty verwandelte Dominique Heinrich mit einem kompromisslosen Schuss unter die Latte. Zuvor hatte Manuel Ganahl nach einer cleveren Finte getroffen. Österreichs Goalie Bernhard Starkbaum konnte alle Versuche der Ungarn entschärften. Bitterer kann man wohl nicht absteigen.

Dänemark musste derweil im Kampf um den letzten Viertelfinalplatz in der deutschen Gruppe einen Rückschlag hinnehmen. Der Konkurrent der deutschen Nationalmannschaft um Rang vier unterlag in seinem vorletzten Spiel gegen Schweden mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) und liegt weiter einen Punkt zurück. Damit hat es das Team von Trainer Harold Kreis in seinem letzten Punktspiel am Dienstag (11.20 Uhr live bei Sport1 und MagentaSport sowie im Liveticker bei ntv.de) gegen Frankreich selbst in der Hand, die K.-o.-Runde zu erreichen. Dänemark trifft zum Abschluss (19.20 Uhr) auf Titelverteidiger Finnland. Sollte Deutschland gewinnen, steht auch schon fest, dass es im Viertelfinale zum Duell mit den grandios aufspielenden Schweizern kommt.