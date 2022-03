Angeführt von Franz Wagner feiern die Orlando Magic in letzter Minute einen beeindruckenden Sieg gegen Golden State. Der Berliner Rookie besiegelt die Niederlage der Warriors mit drei verwandelten Freiwürfen und einem Dunk in den letzten Sekunden der Partie.

Als Franz Wagner am Mikrofon über seine Heldentaten sprach, kam sein Bruder Moritz angerannt und zog dem Matchwinner der Orlando Magic das schweißnasse Handtuch über den Kopf. Auch Teamkollege Cole Anthony crashte das Interview. "Franz kann spielen, Mann", er habe es "aus erster Hand heute gesehen". Auch Wagner war happy: "Es fühlt sich großartig an", sagte der NBA-Profi nach seiner glänzenden Vorstellung beim 94:90 gegen die Golden State Warriors, der 20-Jährige hat in seiner Rookie-Saison ein weiteres Highlight gesetzt.

Mit beeindruckender Nervenstärke sicherte der jüngere der beiden Berliner Brüder dem Team aus dem US-Bundesstaat Florida in der heißen Schlussphase den Sieg. 13,2 Sekunden vor dem Ende versenkte Wagner ganz sicher drei Freiwürfe, nachdem er von Klay Thompson beim Dreier gefoult worden war. Kurz darauf stellte er per Dunking den Endstand her. "Man muss für den Moment bereit sein. Und diese Momente schätze ich auch. Druck ist immer ein Privileg", sagte Wagner zur schwierigen Situation an der Freiwurflinie: "Es ist eine mentale Sache. Ich versuche, so ruhig wie möglich zu bleiben und sie reinzumachen. Ich habe viel daran gearbeitet."

Wagner spielt eine starke Debütsaison. Gegen den früheren Serienmeister aus San Francisco, der verletzungsbedingt erneut auf Starspieler Steph Curry verzichten musste, kam der Forward in rund 30 Minuten auf 18 Punkte und drei Assists - im Schnitt sammelt der frühere Profi von Alba Berlin in dieser Spielzeit 15,4 Zähler. Dennoch ist Orlando schon lange aus dem Playoff-Rennen, von 73 Spielen gingen 53 verloren. Die Meisterrunde war bei dem Klub im Neuaufbau aber ohnehin nie das Ziel. "Es geht nicht um Siege und Niederlagen", betonte Wagner: "Es geht darum, jeden Tag besser zu werden."

Mo Wagner, der in 15 Minuten sieben Punkte, vier Rebounds und einen Assist beisteuerte, ist vier Jahre älter als sein Bruder und im vierten NBA-Jahr, Franz spielt erstmals die "superlange" Saison mit 82 Partien. Dabei habe er "viele Ups und Downs" erlebt, so Wagner, manchmal sei es "mental eine Achterbahnfahrt". Deshalb sei die Einstellung "genauso wichtig wie körperliche Fitness. Man hat natürlich gute und schlechte Tage." Gegen die Warriors war es fraglos ein guter.