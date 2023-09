Die Basketball-Weltmeisterschaft endet für den Titelverteidiger mit einer gewaltigen Enttäuschung: Spanien geht mit einer Führung ins letzte Viertel, doch dann geht nichts mehr. Kanada zieht vorbei und steht im Viertelfinale. Dort trifft Deutschland auf Überraschungsteam und Außenseiter Lettland.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der WM auf Außenseiter Lettland. Das ist das Ergebnis des letzten Spieltags, an dem sich in Jakarta Kanada (88:85 gegen Spanien) und Lettland (104:84 gegen Brasilien) durchsetzten und damit in Gruppe L ihr Ticket für die Endrunde in Manila lösten. Deutschland hatte zuvor im japanischen Okinawa mit 100:71 gegen Slowenien gesiegt und so in der Zwischenrunde Platz eins belegt.

Die Gruppe L gewann Kanada vor Lettland. Weltmeister Spanien ist überraschend ausgeschieden. Im packenden Spitzenspiel krönte Kanada dank der NBA-Profis Shai Gilgeous-Alexander (30 Punkte) und Dillon Brooks (22) eine spektakuläre Aufholjagd. Nach einem 12-Punkte-Rückstand am Ende des dritten Viertels gelang den Kanadiern ein furioses Comeback: Der Schlussabschnitt ging mit 27:12 an den Außenseiter. Erst eine Minute vor Schluss hatte Brooks per Dreier erstmals seit dem zweiten Viertel wieder für sein Team ausgeglichen.

Die letzten Sekunden gehörten dann Shai Gilgeous-Alexander: Der Guard der Oklahoma City Thunder sorgte für eine Vier-Punkte-Führung, einen anschließenden Dreier der Spanier konterte er nervenstark mit zwei versenkten Freiwürfen. Ein Verzweiflungswurf mit der Schlusssirene fand ihren Weg nicht mehr in den Korb. Kanada steht damit zum ersten Mal seit 1994 wieder im WM-Viertelfinale.

Die Viertelfinals in der Mall of Asia Arena in Manila werden am Dienstag (10.45 Uhr und 14.40 Uhr) sowie am Mittwoch (10.45 Uhr und 14.30 Uhr) ausgetragen. Das Duell zwischen Lettland und Deutschland findet am Mittwoch statt, weil die Teams, die aus Okinawa oder Jakarta anreisen, einen weiteren Tag Spielpause bekommen. Am Montag reisen Deutschland und Slowenien per Charterflug in die Hauptstadt der Philippinen. Die weiteren drei Viertelfinals lauten Kanada gegen Slowenien, Italien gegen die USA und Serbien gegen Litauen.