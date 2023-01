Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres muss ohne den Weltranglistenersten stattfinden. Carlos Alcaraz hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen, der Ausfall des 19-jährigen Tennisprofis macht Rafael Nadal zum Topfavoriten. Auch bei den Frauen gibt es Fragezeichen bei der Weltbesten.

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz wird verletzungsbedingt nicht an den Australian Open teilnehmen. Das gab der spanische Tennis-Shootingstar via Twitter bekannt. Er habe im Training vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel erlitten.

"Als ich mich in Topform befand, habe ich mich durch eine unnatürliche Bewegung verletzt", schrieb der Sieger der US Open von 2022: "Ich habe sehr hart gearbeitet. Es ist ein schwieriger Moment, aber ich muss optimistisch sein, mich erholen und nach vorne schauen."

Alcaraz verpasste Ende des vergangenen Jahres bereits die ATP-Finals in Turin sowie den Davis Cup mit dem spanischen Team. Damals setzte ein Muskelriss in der linken Bauchwand den 19-Jährigen außer Gefecht, den er Anfang November im Viertelfinale beim Masters in Paris erlitten hatte. Im Duell mit dem Dänen Holger Rune musste der Spanier damals aufgeben, es bleibt sein bislang letztes Spiel. Im September hatte Alcaraz sich nach seinem Finalsieg in New York über den Norweger Casper Ruud zur jüngsten Nummer eins der Tennisgeschichte aufgeschwungen.

Ausfall gibt es auch bei den Frauen

Auch die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams hat ihre Teilnahme abgesagt. Wegen einer nicht näher bezeichneten Verletzung, die sie sich diese Woche bei einem Turnier im neuseeländischen Auckland zugezogen hatte, kann sie beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht starten, wie die Veranstalter mitteilten. Die 42-Jährige hatte im vergangenen Monat eine Wildcard für die Australian Open erhalten, um an ihrem 22. Major im Melbourne Park teilnehmen zu können. Ihren Wildcard-Platz bekommt nun die Australierin Kim Birrell.

Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte im vergangenen August nur vier Turniere in den USA bestreiten. Bei diesen Turnieren kam sie nicht über die erste Runde hinaus und beendete ihre Saison mit einer Niederlage gegen Alison van Uytvanck bei den US Open.

Unsicher ist zudem der Start von Iga Swiatek. Auch die Weltranglistenerste der Frauen könnte fehlen. Die 21-jährige Polin sagte ihre Teilnahme am anstehenden WTA-Event in Adelaide wegen Beschwerden an der rechten Schulter ab, es ist die Generalprobe für die Australian Open. Am Freitag hatte Swiatek, amtierende Siegerin der French Open und der US Open, beim United Cup für Polen ein 2:6, 2:6 gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula kassiert und am Ende bittere Tränen vergossen.

Die Australian Open werden vom 16. bis 29. Januar in Melbourne ausgetragen, Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal steigt nach dem Ausfall Alcaraz' zur Nummer eins der Setzliste der Männer auf. Neben dem Spanier dürften der serbische Superstar Novak Djokovic und Daniil Medwedew aus Russland die besten Chancen auf den Titel haben. Der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev feiert nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback.