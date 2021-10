Zverev schlägt Murray in Indian Wells

Schnelle Entscheidung Zverev schlägt Murray in Indian Wells

Zverev hat mit Murray den letzten der "Big Four" geschlagen.

Alexander Zverev steht im Achtelfinale beim ATP-Masters in Indian Wells. Nach einem 7:4 im Tiebreak des zweiten Satzes gegen Andy Murray ist der 24-jährige Deutsche weiter.

Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Tennis-Masters in Indian Wells gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger holte gegen den Briten am Dienstag (Ortszeit) ein 6:4, 7:6 (7:4) und hat nun gegen jeden der sogenannten Big Four mindestens einen Karrieresieg - dazu zählen Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal und eben Murray, der 2012 und 2016 selbst zwei Mal Olympia-Gold holte.

"Schönes Gefühl", sagte Zverev bei Sky. "Ich bin froh, dass ich es in zwei Sätzen geschafft habe."

Zverev ist bei dem mit 8,76 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien der letzte verbliebene Deutsche im Feld. Gegen den zehn Jahre älteren Murray hatte er die beiden vorausgehenden Duelle jeweils verloren.