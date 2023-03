Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev verlor das Halbfinale in Dubai.

Alexander Zverev verpasst den Finaleinzug in Dubai. Die Formkurve des Olympiasiegers zeigt dennoch nach oben. Von seinem Gegner und Freund Andrej Rublew erhält er viel Lob. Auch er selbst ist mit dem Turnier und seiner Entwicklung sehr zufrieden.

Alexander Zverev gratulierte seinem Kumpel Andrej Rublew mit einer dicken Umarmung und stapfte dann enttäuscht unter großem Applaus vom Center Court in Dubai. Der Olympiasieger hat sein erstes Endspiel nach seiner schweren Verletzung verpasst. Der 25-Jährige unterlag am Freitag dem Titelverteidiger aus Russland mit 3:6, 6:7 (9:11) und konnte die Chance auf das 31. Finale seiner Karriere nicht nutzen. Dennoch kann Zverev auf sichtbare Fortschritte verweisen.

"Er hat wirklich gut gespielt. Es war ein super intensiver Tie-Break und ich hatte schon damit gerechnet, in den dritten Satz zu gehen", sagte Rublew nach einem vor allem im zweiten Satz hochkarätigen Match. Beide Spieler kennen sich seit vielen Jahren. "Er war immer so etwas wie ein großer Bruder für mich", sagte Rublew. Diesmal reichte es nicht für Zverev, der erstmals im Profibereich nach einer zuvor perfekten Bilanz mit 5:0-Siegen und 11:0 Sätzen gegen Rublew verlor. Der Weltranglistensechste trifft nun im Finale am Samstag auf Novak Djokovic oder seinen Landsmann Daniil Medwedew, den US-Open-Champion von 2021.

Zverevs Selbstvertrauen war im Turnierverlauf spürbar gewachsen. "Nach so einer Verletzung bin ich froh, wo ich jetzt stehe", hatte er gesagt, nachdem er erstmals seit dem folgenreichen Fehltritt bei den French Open 2022 wieder mehrere Matches hintereinander gewonnen hatte: "Ich komme langsam wieder zurück und spiele in dieser Woche vernünftiges Tennis."

Gegen Rublew leistete sich Zverev vor allem im ersten Satz zu viele vermeidbare Fehler und hatte Probleme nach seinem zweiten Aufschlag. Er steigerte sich im zweiten Durchgang und kämpfte in einem langen Tie-Break um den Satzausgleich. Zverev wehrte mit mutigem Tennis fünf Matchbälle ab, konnte sich die Chance auf seinen 20. Titelgewinn aber nicht mehr sichern.