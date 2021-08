NFL-Starspieler Cam Newton hatte wohl beste Chancen auf den Stammplatz als Quarterback der New England Patriots. Doch weil er ungeimpft ist und sich außerhalb der Klub-Blase untersuchen ließ, darf er nun vorerst nicht trainieren. So sehen es die Regeln der Liga vor.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart in die NFL ist die Quarterback-Situation bei den New England Patriots offener den je - und Cam Newton sammelt derzeit keine Pluspunkte. Der 32 Jahre alte Football-Profi fehlt dem Team um den Stuttgarter Jakob Johnson noch bis Donnerstag, weil er ungeimpft ist und wegen der Corona-Regeln der Liga derzeit nicht am Training teilnehmen darf. Er hatte sich außerhalb der Patriots-Blase untersuchen lassen. Durchaus interessant: Anfang Oktober des vergangenen Jahres hatte sich Newton mit Corona infiziert und war einige Wochen ausgefallen.

Sein erneuter Ausfall sei eine Gelegenheit für Neuzugang Mac Jones, sagte Trainer Bill Belichick. "Wenn wir durch Training nichts hinzugewinnen würden, müssten wir nicht trainieren", sagte er. Jones und Newton hatten beim 35:0-Testspielsieg gegen die Philadelphia Eagles am vergangenen Donnerstag beide überzeugt. Der ehemalige MVP der Liga hatte einen Touchdown-Pass und brachte acht von neun Pässen zum Mitspieler, auch Jones hinterließ einen guten Eindruck.

Unverhoffte Chance für Top-Talent

Die Patriots hatten sich bei der Draft in der ersten Runde an 15. Stelle für Jones entschieden. Der 22-Jährige zählte zu den fünf hoch gehandelten Spielmachern und war als einziger noch verfügbar, als der sechsmalige NFL-Champion an der Reihe war. "Du sitzt einfach rum und wartest. Es geht nicht darum, wann du ausgewählt wirst, sondern was du aus der Möglichkeit machst", sagte er bei ESPN. Ihm wurde durchaus Chancen eingeräumt, sich direkt als Stammspieler zu etablieren.

Belichick, der mit Tom Brady in 20 Jahren sechsmal den Super Bowl gewann und seit dem Abschied der Quarterback-Legende zu den Tampa Bay Buccaneers weiter keine Dauerlösung als Nachfolger gefunden hat, schien Newton als Routinier einen Vorsprung einzuräumen. Die Zwangspause könnte für den extravaganten Sympathieträger nun aber zum entscheidenden Nachteil werden.