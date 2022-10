In gut einem Monat ist Sebastian Vettels Formel-1-Karriere vorbei. Nun spricht er über die Zeit danach - und glaubt aus speziellen Gründen, dass "sich niemand mehr an mich erinnern wird". Der 35-Jährige hadert auch mit seinem Ende, denn mit einem besseren Auto wäre wohl alles anders gekommen.

Sebastian Vettel rechnet damit, dass er als Formel-1-Fahrer in Vergessenheit geraten wird. "Ich habe einmal jemanden sagen hören: 'An dich wird man sich nur so lange erinnern, bis die letzte Person, die sich an dich erinnert, stirbt.' Lass es mich so sagen: Das Vereinigte Königreich hat einen neuen König, aber er ist nicht der erste König Charles - es gab zwei weitere vor ihm. Erinnerst du dich an sie? Wahrscheinlich nicht. Es gibt eine Grenze", sagte Vettel in einem veröffentlichten Interview seines Teams Aston Martin.

"Es wird wahrscheinlich ein Punkt kommen, an dem sich niemand mehr an mich erinnern wird. Nichts währt ewig", stellte der 35-Jährige klar. Vettel beendet am Ende dieser Saison seine Formel-1-Karriere nach vier WM-Titeln und absehbar aktuell 53 Grand-Prix-Siegen.

"Ich habe darüber nachgedacht"

Ob Vettel mit einem stärkeren Auto seine Laufbahn fortgesetzt hätte? "Ich weiß es nicht. Würde ich abtreten, wenn ich in den vergangenen drei oder vier Jahren sehr konkurrenzfähig gewesen wäre: Rennen gewonnen, um Meisterschaften gekämpft - vielleicht noch eine gewonnen hätte?", äußerte der Heppenheimer. "Vielleicht wäre ich zu der gleichen Entscheidung gekommen, vielleicht aber auch nicht. Das ist unmöglich zu sagen, aber ich habe darüber nachgedacht."

Vettel räumte mit Red Bull 2010 bis 2013 alle WM-Titel ab. 2015 wechselte er zu Ferrari, um seinem Idol Michael Schumacher nachzueifern und bei der Scuderia eine neue Ära zu begründen. Das misslang Vettel, 2021 wechselte er zu Aston Martin.

"Der 10. Platz macht mich nicht glücklich, weil ich weiß, wie es ist, Erster zu sein. Wenn man noch nie Erster war, ist man beim ersten Mal, wenn man Zehnter wird, ganz schön aufgeregt. Aber ich bin froh, dass ich keinen Kick bekomme, wenn ich 10. werde", sagte Vettel. Er bestreitet am 20. November in Abu Dhabi sein letztes Formel-1-Rennen.