Mick Schumacher tauscht das Cockpit. Statt im Silberpfeil zu sitzen, nimmt er bei McLaren Platz. In Portugal steht er dem Team für Testfahrten zur Verfügung. Indizien für ein schnelles Comeback als Stammfahrer gibt es zwar nicht, dafür aber neue Optionen.

Mick Schumacher hat für das britische Formel-1-Team McLaren Testrunden gedreht. "Mick ist heute bei uns", schrieb das Team bei Twitter am Mittwoch. Und Mick Schumacher postete bei Instagram ein Foto von sich im entsprechenden Outfit. Er absolvierte seine Runden auf dem Autódromo Internacional do Algarve Portimão. Einige ihrer Praktikanten und Auszubildenden hätten mit Schumacher gearbeitet, schrieb McLaren weiter. Sie hätten wertvolle Eindrücke an der Strecke sammeln können. Der 24-jährige Gastfahrer war - den Vorschriften entsprechend - nicht mit einem aktuellen McLaren unterwegs, sondern mit dem Modell aus der Saison 2021.

Schumachers Einsatz als Testfahrer war Teil der Vereinbarung zwischen Mercedes und McLaren, die Test- und Ersatzfahrer zu teilen, heißt es beim Portal "formel1.de". In den vergangenen Jahren hatte McLaren zum Beispiel eine Abmachung mit Mercedes, auf Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries zurückzugreifen, falls einer der beiden Stammfahrer bei einem Grand Prix vertreten werden müsste. In diesem Jahr wurde die Zusammenarbeit weiter verlängert. Da Schumacher nun eben nach seinem Haas-Aus der Test- und Ersatzfahrer von Mercedes ist, könnte er zum Zug kommen, sollte Lando Norris oder Oscar Piastri bei einem Rennwochenende ersetzt werden müssen.

Bei den Silberpfeilen würde er indes Rekordweltmeister Lewis Hamilton oder George Russell ersetzen, sollte einer von beiden ausfallen. Ein Stammcockpit hatte Mick Schumacher nach seinen zwei ersten Jahren in der Formel 1 im Haas-Team nicht mehr bekommen. Er hofft auf ein Comeback im nächsten Jahr. An diesem Wochenende wird er als Ersatzmann beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone bereitstehen.

Auf seinen nächsten Einsatz am Steuer muss er derweil nicht mehr lange warten. Beim Goodwood Festival of Speed (14. bis 16. Juli) sitzt er hinter dem Steuer des W02. Mit dem Boliden war sein Vater Michael 2011 in der Formel 1 unterwegs. "Es wird spektakulär sein, auch wenn es nur ein kurzer Run ist. Allein diese Generation von Autos zu erleben, wird einfach mega sein", sagte Schumacher zuletzt: "Zu wissen, dass er dieses Auto gefahren ist, macht es zu etwas ganz Besonderem, und es wird viele Emotionen mit sich bringen."