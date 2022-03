Im Qualifying zum Formel-1-Rennen in Dschidda kracht Mick Schumacher bei hohem Tempo in die Mauer. Nach sorgenvollen Minuten scheint immerhin klar, dass sich der Haas-Pilot offenbar nicht schwer verletzt hat. Dennoch wird er beim Rennen nicht an den Start gehen.

Mick Schumacher wird nach seinem schweren Unfall in der Qualifikation nicht am Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien teilnehmen. Das teilte der Haas-Rennstall mit. Der 23-Jährige hatte den heftigen Crash in Dschidda zwar ohne äußere Verletzungen überstanden, sein Auto wurde jedoch erheblich beschädigt. Weitere Angaben machte das Team nicht. Schumacher war zunächst im Streckenhospital untersucht worden. Im Anschluss wurde er zur Vorsicht mit einem Hubschrauber für weitere Tests ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda geflogen.

Dies passiere, "um sicherzustellen, dass es nicht irgendeine Verletzung im Körper gibt", sagte Haas-Teamchef Günter Steiner dem TV-Sender Sky. Auf Fernsehbildern war Schumacher zu sehen, wie er vor dem Abflug im regen Gespräch mit Umstehenden auf einer Trage sitzend gestikulierte. Zuvor hatte er bereits mit seiner Mutter Corinna gesprochen.

Schumacher war im zweiten Durchgang der Startplatz-Jagd auf dem ultraschnellen Stadtkurs mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Auto des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde quer über die Strecke geschleudert, verlor zwei Räder und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand. Die Qualifikation wurde sofort unterbrochen. Die Unfallstelle musste mit großem Aufwand repariert und gesäubert werden.

Haas geht wegen der Zwangspause für Schumacher nur mit dem Dänen Kevin Magnussen in den zweiten Saisonlauf am Sonntag (19.00 Uhr/Sky). Von der Pole Position startet Sergio Perez im Red Bull.