Beim Großen Preis der Niederlande sorgen die Fans von Weltmeister Max Verstappen für eine Menge Lärm und großartige Bilder - und für Gefahr für die Formel-1-Piloten. Das veranlasst ihr Idol zu einer wütenden Tirade.

Weltmeister Max Verstappen hat den Wurf von Nebelkerzen auf den Kurs von Zandvoort während der Qualifikation zum Formel-1-Rennen der Niederlande scharf kritisiert. "Es ist einfach sehr dumm, das zu tun", sagte Verstappen vor seinem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr/RTL und im Liveticker auf ntv.de). "Es ist schön, Fackeln zu halten, aber natürlich gibt es eine Grenze. Sie auf die Strecke zu werfen, ist einfach dumm". Der Weltmeister, der in dieser Saison in der WM-Führung schon meilenweit enteilt ist und nur noch den Rekord für die meisten Siege innerhalb von Sebastian Vettel und Michael Schumacher jagt, richtete einen unmissverständlichen Appell an die eigenen Fans: "Macht das einfach nicht! Das bringt niemandem etwas. Ihr werdet rausgeworfen und könnt das Rennen nicht sehen, und für uns wird die Session unterbrochen, weil es gefährlich ist, wenn Dinge auf der Strecke sind."

Während der Startplatzjagd am Samstag waren zweimal Nebelkerzen auf die Strecke geworfen worden. Dem Motorsport-Weltverband Fia zufolge wurde der Täter identifiziert und abgeführt. "Das ist gefährlich, deshalb sollte man so etwas nicht tun", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der hinter Verstappen Startplatz zwei belegt hatte. "Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Auto vorbeifährt, kann das unnötige Risiken schaffen." Sein Teamkollege Carlos Sainz wies darauf hin, dass man als Fahrer bei Tempo 300 "keine Ablenkung durch Rauch wolle."

Während des zweiten Qualifying-Abschnitts war eine Nebelkerze nahe Kurve 12 gelandet, die Session musste daraufhin unterbrochen werden. In Q3 landete eine weitere Kerze nahe der Boxengasse, hier reichte eine kurze Phase unter Gelber Flagge, um wieder für Ordnung auf der Strecke zu sorgen. Die Veranstalter des Rennwochenendes hatten die Fans aufgefordert, ihre Fackeln nicht mit an die Strecke zu nehmen.

Weltmeister Verstappen sorgte in der Folge für große Begeisterung bei seinen vielen Zehntausend euphorischen Heimfans an der Strecke: Mit der letzten Runde schnappte sich der unangefochtene WM-Führende noch die Poleposition.