Frank de Boer zieht Konsequenzen aus dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft - und tritt als Nationaltrainer der Niederlande zurück. De Boer hatte nach dem frühen Scheitern den Zorn der Fans und der heimischen Presse auf sich gezogen.

Die Niederlande suchen mit sofortiger Wirkung einen neuen Fußball-Nationaltrainer. Frank Boer tritt nach der enttäuschen Europameisterschaft zurück, die Elftal war unter seiner Führung mit einem 0:2 (0:0) gegen Tschechien bereits im Achtelfinale gescheitert. Der niederländische Fußballverband KNVB schreibt dazu in einer offiziellen Mitteilung: "Nach Beratungen [...] heute Nachmittag wurde beschlossen, dass sich beide Parteien mit sofortiger Wirkung trennen." De Boers Amtszeit endet damit nach weniger als einem Jahr, er war erst im September 2020 zum Bondscoach berufen worden.

Schon vor dem Turnier war der Ex-Profi in die Kritik geraten, weil er anstatt des in den Niederlanden heiligen 4-3-3-Systems in einem 5-3-2-Format spielen ließ. Nach den drei Siegen in der Gruppenphase in Amsterdam gegen die Ukraine, Österreich und Nordmazedonien hatte die Kritik allerdings etwas nachgelassen. Die Elftal wähnte sich bei ihrem ersten großen Turnier seit 2014 auf einem guten Weg, dann folgte das überraschende wie enttäuschende Aus.

Offenbar ist das auch die Folge einer Zielvereinbarung, die mit seiner Anstellung als Nationaltrainer bei Oranje verbunden war, denn: "Frank de Boer hat angekündigt, nicht weitermachen zu wollen, was auch dem Vertrag [...] entspricht, der einen Platz im Viertelfinale vorsah." Nach drei Siegen in den drei Vorrundenspielen in Amsterdam - 3:2 gegen die Ukraine, 2:0 gegen Österreich und 3:0 gegen Nordmazedonien - waren die Erwartungen trotz bisweilen harscher Kritik an der von de Boer verordneten Spielweise groß, gegen die als Außenseiter gehandelten Tschechen tat sich der Favorit aber erst schwer und schied dann aus, ohne einen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor gebracht zu haben.

"Das Ziel wurde nicht erreicht, das ist klar", wird de Boer in der Mitteilung zitiert. KNVB-Sportdirektor Nico-Jan Hoogma, zwischen 1998 und 2004 beim Hamburger SV in der Bundesliga aktiv, sagte darin: "Trotz aller Bemühungen von Frank wurde das Ziel, mindestens das Viertelfinale zu erreichen, nicht erreicht." Stattdessen muss "nun ein Nachfolger von mir gefunden werden. Dies ist zwingend erforderlich, denn am 1. September spielen wir in Oslo das wichtige Qualifikationsspiel gegen Norwegen", so Hoogma weiter.