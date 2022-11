Die Nationalmannschaft von Brasilien startet beeindruckend gegen Serbien in die Fußball-Weltmeisterschaft, doch die starke Vorstellung der Seleção wird stark getrübt: Superstar Neymar muss verletzt raus. Nun bangt und hofft der Favorit vor der Diagnose.

Spät in der Nacht humpelte Neymar mit goldenen Kopfhörern auf den Ohren durch die Katakomben des Lusail Stadions. Seinen Kopf hielt er gesenkt, Fragen beantworten wollte der Fußball-Superstar der Brasilianer nicht. Die großen Fragen lauten nun: Wie schwer ist die Sprunggelenksverletzung des 30-Jährigen? Und droht ihm möglicherweise sogar das WM-Aus? Zumindest Nationaltrainer Tite glaubt das nicht. "Wir sind zuversichtlich, dass er bei dieser WM weiterspielen kann. Er wird diese WM fortsetzen!", kündigte der 61-Jährige nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen Serbien trotzig an.

Ob das tatsächlich so ist, werden aber erst die Untersuchungen an diesem Freitag zeigen. Nach Angaben von Teamarzt Rodrigo Lasmar hat Neymar sich eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen. "Es gab einen direkten Kontakt mit dem Knie des serbischen Spielers. Wir haben direkt die Behandlung gestartet, auf der Bank schon mit Physiotherapie angefangen", sagte Lasmar: "Wir müssen jetzt 24 bis 48 Stunden warten, bis wir näheres sagen können. Wir haben noch keinen MRT-Termin." Ihr nächstes Spiel bestreiten die Brasilianer am Montag gegen die Schweiz. Nachdem er sich die Verletzung in der zweiten Halbzeit zugezogen hatte, spielte Neymar laut Tite noch elf Minuten weiter. Ausgewechselt wurde er dann erst in der 79. Minute, unter Tränen wurde er sofort auf der Bank behandelt.

"Ich hoffe, Neymar erholt sich so schnell wie möglich, damit wir ihn beim nächsten Spiel wieder bei 100 Prozent haben", sagte Doppeltorschütze Richarlison. Dass dem Stürmer der Tottenham Hotspur beim Auftaktsieg ein Zaubertor gelungen war, geriet durch die Neymar-Verletzung fast schon wieder in Vergessenheit. Nach einer Vorlage von Vinicius Júnior hatte er sich den Ball im Strafraum selbst vorgelegt und ihn anschließend per Seitfallzieher ins Netz befördert. Anschließend war der Jubel bei der Seleção groß. Nur die Sorgen um Neymar waren später noch größer.

Bei der Heim-WM 2014 hatte eine Verletzung Neymars das ganze Land geschockt: Im Viertelfinale hatte sich der Superstar nach einem rüden Foul des Kolumbianers Juan Zuniga einen Wirbelbruch zugezogen und fiel für den Rest des Turniers aus. Brasilien schied im Halbfinale durch ein traumatisches 1:7 gegen den späteren Weltmeister aus.