Ein "Schlitzohr" als Geheimwaffe zur WM: Der Bremer Niclas Füllkrug könnte eine Lösung für das deutsche Sturmproblem sein und bringt Sachen ins Team, die neben dem Angreifer niemand im DFB-Team drauf hat. Er warnt aber auch, dass keine Wunderdinge von ihm erwartet werden dürfen.

Niclas Füllkrug war sofort in seinem Element. In seinem ersten Training als Nationalspieler standen für den Spätzünder am Abend im Oman Kopfballübungen auf dem Programm - eine Spezialität des Bremers. Auch wegen dieser Stärke zeigt Hansi Flick bei der WM Mut zu "Lücke".

Füllkrug, der Mann mit der markanten Zahnlücke, soll die große Mittelstürmer-Tradition in der DFB-Auswahl wiederbeleben - mit der legendären "9" auf dem Rücken. Mit dieser Nummer begeisterten einst die Idole Fritz Walter, Uwe Seeler, Klaus Fischer, Horst Hrubesch oder Rudi Völler bei Weltmeisterschaften die deutschen Fans. Diesmal: Füllkrug?

"Das waren alles gute Typen, wirkliche Typen. Ich glaube, dass ich auch ein guter Typ bin", sagt Füllkrug. Die Nummer 9 aber sei die Idee des DFB gewesen. "Sie haben gefragt, ob ich damit fein bin." Seine Antwort? "Ja, klar freue ich mich drüber, das ist auf jeden Fall 'ne coole Sache." In der Jugend trug er sie oft, für den TuS Ricklingen schoss er als "Neuner" mal 162 Tore in einer einzigen Saison. "Die Neun ist für einen Mittelstürmer nie falsch", sagt Füllkrug lächelnd.

Klappt nicht "auf Hauruck perfekt"

Vom Hannoveraner Stadtbezirk Ricklingen bis nach Katar war es "ein langer Weg", erzählt der Spätberufene. Der inzwischen 29-jährige Füllkrug kam buchstäblich aus dem Nichts zur WM. Als angehender Profi machte er sich einen Namen, er spielte von der U18 bis zur U20 für den DFB, auch unter Trainer Hrubesch. Doch bei Werder Bremen schaffte er zunächst den Durchbruch nicht und musste einen weiten Umweg gehen: Fürth, Nürnberg, Hannover, zurück zu Werder. Hätte die WM wie sonst im Sommer stattgefunden - der damalige Zweitligastürmer Füllkrug wäre für Flick kein Thema gewesen.

Der deutsche WM-Neuner will sich bei der Endrunde unabhängig von seiner Rolle voll reinhauen und setzt auf Angriff: "Ein Turnier nimmt manchmal Wege, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Man braucht zu jeder Sekunde jeden Spieler mit 100 Prozent. Egal, ob er am Ende eine Minute zum Zeitschinden kriegt oder immer von Anfang an spielt", sagte der Profi von Werder Bremen in Maskat und versprach: "Ich werde versuchen, bereit zu sein und zu helfen."

Auf seine Rolle auf dem Platz aber hat der Bundestrainer Füllkrug bereits vorbereitet. Per Videoanalyse seien ihm "erste Eindrücke geschildert" worden, "wie meine Position zu spielen ist und man in dieser Einheit funktionieren kann", sagte er, gab aber zu bedenken: "Dass es auf Hauruck perfekt klappt, glaube ich nicht."

Mit zehn Toren für den Aufsteiger Bremen stürmte der treffsicherste deutsche Angreifer dieser Saison ins Notizbuch des Bundestrainers. Füllkrug habe "das Momentum", sagte Flick, "wir sehen, dass Niclas Fähigkeiten besitzt, die unser Spiel bereichern können." Er weiß: "Ein großer, athletischer Strafraumstürmer würde unser Angriffsspiel variabler machen." Er würde auch perfekt zum starken Bayern-Block passen, wie einst Robert Lewandowski oder derzeit Eric Maxim Choupo-Moting im Verein. Der Ausfall von Timo Werner, unter Flick im Sturmzentrum gesetzt, vergrößert seine Chancen. Bei der WM-Generalprobe im Oman am Mittwoch (18 Uhr MEZ/RTL) wird er sein Debüt in der Nationalelf feiern.

"Immer ein bisschen Schlitzohr"

Sein Mentor Hrubesch ist auch heute noch "Fülle"-Fan. Einen so wuchtigen Stürmer habe Flick "sonst nicht im Kader", der Bremer bringe "alle Voraussetzungen mit", sagte er der "FAZ". Hrubesch mag den Typen Füllkrug, der "immer ein bisschen Schlitzohr" sei. Manchmal, gab Füllkrug zu, mache er "im falschen Moment den Mund auf". Im Gerangel um die Plätze muss er sich gegen die erste Werner-Alternative Kai Havertz, hinter dem er im WM-Flieger saß, und den zweiten Neuling Youssoufa Moukoko durchsetzen. Sein Klubtrainer Ole Werner sagt: "Ich traue ihm das zu. Er kann der Mannschaft helfen."

Gut möglich, dass Flick ihn als Joker einplant, wie es die WM-Neuner Mike Hanke (2006) oder Stefan Kießling (2010) waren. Füllkrug sei "einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht", sagte der Bundestrainer. Dann würde aus "Fülle" oder "Lücke": der Lückenfüller.