Noah Gesser erwirbt sich in der Jugend von Ajax Amsterdam den Ruf eines Sturmtalents - doch nun erschüttert sein tragischer Tod den Fußball. Der 16-Jährige ist mit seinem Bruder unterwegs, als ihr Auto in den Gegenverkehr gerät und mit einem entgegenkommenden Taxi zusammenstößt.

Der niederländische Fußball trägt Trauer. Noah Gesser, ein Stürmer-Talent von Ajax Amsterdam, kam am Freitagabend bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Der 16-Jährige saß demnach mit seinem zwei Jahre älteren Bruder in einem Auto, als dieses übereinstimmenden Medienberichten zufolge von der Spur abkam und auf der anderen Fahrbahnseite mit einem entgegenkommenden Taxi kollidierte. Auch der 18-Jährige überlebte das Unglück nicht.

"Ajax ist von diesem tragischen Vorfall zutiefst bewegt", kondolierte der niederländische Rekordmeister und bestätigte den Unfall seines Nachwuchsfußballers. "Der Klub wünscht Gessers Liebsten Stärke bei der Bewältigung dieses immensen Verlustes", schrieb der Verein in einer Mitteilung. Wie die niederländische Tageszeitung "De Telegraaf" berichtete, sei der Fahrer des Taxis unmittelbar ins Krankenhaus gebracht worden, er sei jedoch körperlich weitgehend in Ordnung. Ajax kündigte zudem umgehend an, bei den Partien an diesem Wochenende eine Schweigeminute für den 16-Jährigen abzuhalten, die Spieler sollen Trauerflor tragen. Die Flaggen am Trainingsgelände werden laut Medienberichten auf halbmast gesetzt.

Der 16-Jährige war 2018 in die Nachwuchsabteilung von Ajax gewechselt, hatte sich mit starken Leistungen, außergewöhnlicher Schnelligkeit und eines guten Torabschlusses den Ruf eines hoffnungsvollen Sturmtalents erworben. Für Amsterdams U16 traf er in sechs Ligaspielen elfmal, sollte in der kommenden Saison für die U17 auflaufen.

Unmittelbar nach der Nachricht vom tragischen Verlust gingen die ersten Trauerbekundungen aus der Welt des Fußballs ein. Jérôme Boateng, nach seinem Abschied vom FC Bayern noch ohne neuen Verein, schrieb auf Twitter: "Das ist traurig zu hören. Ruhe in Frieden, Noah Gesser". Real Madrid twitterte: "Wir betrauern den Tod von Noah Gesser. Real Madrid möchte seiner Familie und seinen Angehörigen, seinen Teamkollegen und seinem Verein sein Beileid aussprechen."