Lionel Messi fehlt wegen Problemen an der Wade. Luis Suarez wird verletzt ausgewechselt. Zwei neue Stars enttäuschen: Der FC Barcelona erlebt einen bitteren Saisonstart. Einzig Marc-André ter Stegen wehrt sich nach Kräften - verhindern kann er die Niederlage in Bilbao aber nicht.

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat den Saisonauftakt in der Primera Division mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage bei Athletic Bilbao verpatzt. Aritz Aduriz erzielte mit einem sehenswerten Seitfallzieher in der 89. Minute kurz vor Schluss das umjubelte Siegtor für die baskischen Gastgeber. Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bewahrte den Titelverteidiger in der ersten Halbzeit noch mit mehreren guten Paraden vor einem Rückstand. Zweimal rettete er gegen Williams (8., 15.) und einmal gegen Raul Garcia (36.)..

Die beste Möglichkeit für die Gäste hatte Luis Suarez, der in der 32. Minute nur Aluminium traf. Der Uruguayer musste danach noch vor der Pause das Feld verletzt verlassen. Bei Barcelona spielten die Neuzugänge Antoine Griezmann (Atletico Madrid) und Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) von Beginn an, konnten sich allerdings nicht wie gewohnt in Szene setzen. Der französische Weltmeister vergab kurz vor Schluss eine hervorragende Chance.

Der argentinische Superstar Lionel Messi gehörte nach seiner Wadenzerrung nicht zum Kader. Nicht mehr dabei war Philippe Coutinho, den der FC Barcelona für ein Jahr zum FC Bayern München ausleihen wird, wenn der Brasilianer denn am Sonntag den Medizincheck bestehen wird. Zu einer möglichen Rückkehr von Neymar von Paris Saint-Germain zu den Katalanen äußerte sich Sportdirektor Guillermo Amor vor der Partie in Bilbao nicht.

Barcelonas Dauerrivale Real Madrid startet am Samstag gegen Celta Vigo in die neue Saison. Allerdings ohne Neuzugang Eden Hazard. Der belgische Superstar, der vom FC Chelsea kam, soll mit einer Oberschenkelverletzung gleich mehrere Wochen ausfallen. Dafür ist Gareth Bale offenbar wieder ein Thema. Für Coach Zinedine Zidane ist er eine Option. Das erklärte der Franzose vor dem Spiel gegen Vigo. Zuletzt hatte der Trainer sich für einen Wechsel des Walisers ausgesprochen.