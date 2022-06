Mit dem FC Chelsea gewinnt Antonio Rüdiger in der Vorsaison die Champions League, jetzt zieht es den deutschen Fußball-Nationalspieler zum amtierenden Sieger der Königsklasse. Real Madrid macht die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell, über die seit Wochen spekuliert worden ist.

Es wirkte schon seit Wochen wie eines der schlecht gehütetes Geheimnis, jetzt setzt Real Madrid den Spekulationen ein Ende. Der frisch gebackene Champions-League-Sieger verpflichtet Antonio Rüdiger, der offiziellen Mitteilung der Madrilenen zufolge unterschreibt der Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag. Rüdiger kommt ablösefrei vom FC Chelsea. Sein Vertrag bei den Blues läuft zum Ende dieser Saison aus, über eine Verlängerung waren sich der Premier-League-Klub und der deutsche Nationalspieler nicht einig geworden.

"Welcome Rüdiger" twittert Real zu einem kurzen Video, das eine Fotomontage des 29-Jährigen im Trikot der Madrilenen zeigt. "Ich bin stolz darauf verkünden zu dürfen, dass ich zu Real Madrid wechseln werde", sagte Rüdiger, er sei "super begeistert" und könne es "nicht erwarten", bei diesem "großen Klub" loszulegen.

Der 1,90 Meter große Defensivspieler hatte sich beim FC Chelsea unter Teammanager Thomas Tuchel zur unumstrittenen Stammkraft entwickelt. Mit den Londonern gewann Rüdiger 2018 den FA Cup, 2019 die Europa League und 2021 die Champions League. Im Finale gegen Manchester City stand er in der Startformation, spielte durch und trug anschließend auch zu den Erfolgen im UEFA-Supercup und der Klub-Weltmeisterschaft bei.

Für Real ist es im zweiten Sommer ein Transfercoup in der Defensivzentrale. Im Vorjahr hatten die Madrilenen David Alaba davon überzeugt, keinen neuen Vertrag beim FC Bayern zu unterschreiben und stattdessen in die spanische Hauptstadt zu wechseln. Als sich bei Rüdiger andeutete, dass auch aufgrund der Sanktionen gegen Chelsea-Boss Roman Abramowitsch ein Verbleib des Publikumslieblings in London unwahrscheinlich werden würde, zeigten sich zahlreiche europäische Topklubs interessiert. Auch der FC Bayern, Paris Saint-Germain und Manchester United sollen sich mit dem 50-fachen deutschen Nationalspieler befasst haben.

Der in Berlin geborene Rüdiger war aus seiner Heimatstadt einst über die Jugendabteilung von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart gekommen, für deren Profimannschaft er im Januar 2012 in der Bundesliga debütierte. 2015 wechselte er zur AS Rom nach Italien, 2017 zahlte der FC Chelsea dann rund 35 Millionen Euro an die Italiener, um den Deutschen aus seinem Vertrag zu lösen. Für die Blues absolvierte er in fünf Saisons insgesamt 203 Pflichtspiele, in denen er 12 Tore erzielte.