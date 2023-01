"Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse", offenbart Emre Can.

Als Emre Can im Jahr 2018 von Liverpool zu Juventus Turin wechselt, weiß er nicht einmal, was eine Schilddrüse ist. Das wird sich schlagartig ändern. Der Medizincheck stellt sein Leben auf den Kopf. Jetzt spricht der BVB-Star erstmals über seine Tumor-Erkrankung.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Emre Can hat erstmals öffentlich über seine Tumorerkrankung gesprochen. "Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Die Schilddrüse musste raus. Das hat einiges in meinem Leben verändert", sagte der 29 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund dem Streamingdienst DAZN. Der Eingriff sei vor vier Jahren gewesen: "Man merkt, du kannst so viel Geld haben, du kannst alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste."

Zum Glück sei es bei ihm nie lebensbedrohlich gewesen, er habe keine Nachwirkungen. Seit dem Eingriff muss er aber für den Rest seines Lebens jeden Morgen Tabletten nehmen, die das Fehlen der Schilddrüsenhormone ausgleichen. Und er muss regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen. Von solchen Dingen sei er früher immer gelangweilt gewesen, "aber das gehört im Leben dazu. Das rate ich jedem, egal, wie gesund er ist. Wenn man solche Dinge rechtzeitig feststellt, kann man handeln. Bei mir war es rechtzeitig und dafür bin ich den Ärzten extrem dankbar."

Der Tumor nahe an den Stimmbändern war während des Medizinchecks bei seinem Wechsel 2018 zu Juventus Turin entdeckt worden. "Ein, zwei Monate" nach der Untersuchung habe ihn sein Berater öfter angerufen und gesagt, er müsse zum Arzt. "Ich wusste gar nicht, was abging. Ich kannte mich damit ja nicht aus, habe noch nie etwas von einer Schilddrüse gehört und wusste nicht, dass da ein Tumor sein kann", erzählte der gebürtige Frankfurter.

Er sei Juve dankbar, "dass die das herausgefunden haben. Allein dafür hat sich der Wechsel gelohnt." Can war 2018 vom FC Liverpool nach Turin gewechselt. Dort konnte er sich nicht durchsetzen, flog sogar aus dem Kader für die Champions League. Im Jahr 2020 wechselte er zu Borussia Dortmund. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er beim EM-Aus gegen England im Juni 2021.