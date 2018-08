Sport

Noch Luft nach oben: Barcelona holt spanischen Supercup

In der abgelaufenen Saison holt der FC Barcelona das Double aus Meisterschaft und Pokal. In der neuen Spielzeit startet das Team mit dem Deutschen ter Stegen im Tor mit dem Triumph beim Supercup. Aber überzeugen kann Barca dabei nicht.

Ousmane Dembélé hat dem FC Barcelona zum ersten Titel in der neuen Saison verholfen. Der frühere Stürmer von Borussia Dortmund und jetziger Wunschkandidakt von PSG-Neucoach Thomas Tuchel erzielte im Finale um den spanischen Supercup für Fußballmeister und Pokalsieger den Siegtreffer zum 2:1 (1:1)-Erfolg über den FC Sevilla. In der 90. Minute verhinderte Marc André ter Stegen den möglichen Ausgleichstreffer des FC Sevilla, des Pokalfinalisten der Vorsaison: Der deutsche Nationaltorwart hielt einen - von ihm selbst verursachten – Foulelfmeter, geschossen von Sevillas Ben Yedder.

Pablo Sarabia hatte den andalusischen Außenseiter am Sonntagabend in Tanger im Norden Marokkos in der 10. Minute in Führung geschossen. Barças Abwehrchef Gerard Piqué (42.) glich vor dem Wechsel aus. Dembélé hatte bei den Katalanen in der Anfangself gestanden. Er wurde erst in der 86. Minute für den Ex-FC-Bayern-Profi Arturo Vidal ausgewechselt. Der Chilene gab sein Pflichtspieldebüt für Barça.

Das Supercupfinale wurde erstmals in einem einzigen Spiel und erstmals außerhalb Spaniens ausgetragen. Zudem kam erstmals in der Geschichte des spanischen Vereinsfußball der Videoassistent zum Einsatz - und das gleich mit Erfolg. Der Linienrichter hatte beim Führungstreffer des FC Sevilla irrtümlicherweise ein Abseits angezeigt; der Videoassistent korrigierte die Entscheidung jedoch und ließ das Tor gelten.

Quelle: n-tv.de