Diggah, was los? Bre, FC-Trainer Steffen Baumgart war voll im Gommemode. Und sagen wir mal so: Es war wyld und ziemlich sicher auch slay. Sie verstehen nur Bahnhof? Wir auch. Die Auflösung ist derweil bestens verständlich. Versprochen.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat mit einer Fake-Pressekonferenz für großes Gelächter und einen Social-Media-Hit gesorgt. In einem vom Verein geteilten Video versuchte der 50-Jährige, in seinen Antworten besonders viele Jugendwörter unterzubringen. "Digga, bodenlose Frage", hieß seine Antwort auf die Frage, ob der FC in diesem Jahr den FC Bayern jage.

Den kommenden Gegner RB Leipzig erwarte er "slay", also selbstbewusst. "Aber am Ende werden wir, wie sagt man so schön, siuuuu." Zu jenem spanischen Kunstwort, mit dem Weltstar Cristiano Ronaldo seine Tore feiert, breitete der Coach die beide Arme weit aus. Nach Ende der vermeintlichen Pressekonferenz sagte Baumgart zu Pressesprecherin Lil Zercher: "Boah, Lil, das war ganz schön sus eben." Was so viel heißt wie "verdächtig".

Ein moderner Klassiker des deutschen Wortschatz-Gutes ist die Liste der Kandidaten für das Jugendwort des Jahres. Darin tummeln sich Wörter, die gefühlt auch in den 90er oder 2000ern "in" waren. Oder eben auch neue kreative Aussagen, mit denen angeblich "die" Jugend auf den Schulhöfen, Parks und Sporthallen dieser Republik um sich schmeißt. Darüber lässt sich vortrefflich streiten.

Oder eben witzige Videos machen. Die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner sprach im vergangenen Jahr nüchtern vorgetragen die Wörter vor - ein Viral-Hit. Die Schere zwischen der so seriösen Kommentatorin der Nachrichten, die die lustigen Kreationen vorliest: ein großer Spaß. Sheesh (bedeutet so etwas wie "oha").

Da ließ sich der 1. FC Köln, immerhin ja in der Karnevals- und Witze-Hochburg Köln verortet, in diesem Jahr nicht lumpen, zog in diesem Jahr mit einer fiktiven Pressekonferenz des Trainers Steffen Baumgart nach. Der Trainer selbst hat ja schon Erfahrungen mit Social Media. Dank seiner Tochter ging er vor Monaten via TikTok steil. Erst als er in der Corona-Quarantäne das Spiel des 1. FC Köln im Wohnzimmer verfolgte und polterte , danach mit einer Tanzeinlage zusammen mit der Tochter.