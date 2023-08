Bayer Leverkusen lässt Borussia Mönchengladbach keine Chance: Im kleinen Rheinderby dominiert die Werkself fast nach Belieben und springt mit erfrischendem Spiel auf Platz zwei in der Tabelle. Nachdem Jonas Hofmann ausgepfiffen wird, sticht ein neuer Stürmer von Leverkusen heraus.

Mit Dominanz und Leichtigkeit hat Bayer Leverkusen seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert und sich gleich zu Saisonbeginn in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Angeführt von Doppelpacker Victor Boniface gewann die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mühelos 3:0 (2:0) bei Borussia Mönchengladbach und war dabei zu keinem Zeitpunkt gefährdet - der Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können.

Der neue Stürmer Boniface (18., 53.) und Jonathan Tah (45.+6) auf Vorlage des früheren Gladbachers Jonas Hofmann trafen für die Gäste. Gladbach, trainiert vom ehemaligen Leverkusener Coach Gerardo Seoane, stemmte sich zwar gegen die Niederlage, war letztlich aber chancenlos.

Vor Spielbeginn war Hofmann von der Gladbacher Vereinsführung verabschiedet worden. Der Nationalspieler, der siebeneinhalb Jahre für die Borussia gespielt hatte, ehe es ihn nach Leverkusen zog, erhielt eine Collage und wurde nach dem Anpfiff von den Fans bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Weil die Leverkusener aber schnell ihr Kurzpassspiel aufzogen, war Hofmann wie seine Mitspieler meist viel zu kurz am Ball, als dass die Pfiffe ihn groß beeinträchtigen konnten. Richtig zielstrebig wurde das Spiel der Gäste aber erst nach einer guten Viertelstunde - und ein weiterer Ex-Gladbacher war beim Führungstreffer entscheidend beteiligt: Granit Xhaka flankte den Ball auf Alejandro Grimaldo, der direkt per Kopf für Boniface auflegte.

Immer wieder Boniface

Kurz darauf jubelte Xhaka (21.) über das vermeintliche 2:0, in der Entstehung des Treffers aber stand Tah im Abseits. Dennoch ließ Leverkusen nun Ball und Gegner laufen, die Kombinationen über Hofmann, Florian Wirtz, Boniface und Co. sahen hervorragend aus - einzig die letzte Entschlossenheit und der Zug zum Tor fehlten mitunter. So blieb Gladbach trotz deutlicher Unterlegenheit im Spiel - und hatte kurz vor der Pause die unverhoffte Chance auf den Ausgleich. Neuzugang Tomas Cvancara (41.) aber traf bei einem Konter den Ball nicht richtig, was sich wenig später rächte: Tah veredelte eine Ablage von Hofmann zu seinem bereits zweiten Saisontor.

Im zweiten Durchgang hatte Leverkusen weiterhin alles im Griff, auch wenn Gladbach durch Verteidiger Marvin Friedrich (50.) einen ersten gefährlichen Abschluss hatte. Doch wenn Bayer das Tempo anzog, lief Gladbach nur hinterher - wie beim dritten Treffer. Wirtz tänzelte durchs Mittelfeld, bediente Boniface, und der Stürmer blieb frei vor Jonas Omlin eiskalt.

Der Schweizer Torhüter verhinderte kurz darauf immerhin das 0:4, als er Hofmanns Schuss abwehrte (56.). Mit der deutlichen Führung im Rücken nahm Leverkusen etwas den Fuß vom Gaspedal und ließ Gladbach mehr Raum. Dies hätte Ko Itakura (68.) fast genutzt, doch Lukas Hradecky wehrte den Kopfball des Japaners ab. Auf der Gegenseite hatte aber auch Leverkusen weitere Großchancen, etwa durch den eingewechselten Adam Hlozek (84.).